Cursuri pentru copii care cresc încrederea în sine

Deși există voci care spun că implicarea copiilor în activitățile extrașcolare le-ar putea diminua randamentul la școală, studiile arată contratiul! Se pare că elevii care desfășoară activități extracurriculare tind să performeze mai bine la școala și să obțină rezultate mai bune la examene.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Cu toate acestea, beneficiile academice nu sunt singurele de luat in calcul. Pe langa acestea, copiii au parte de o stima de sine crescută, le este antrenat vorbitul in public si invata sa lucreze si sa coopereze mai bine in echipa, sa depaseasca dificultatile, devin mai disciplinati si invata sa accepte feedback constructiv.

Poate cea mai importanta calitate pe care un copil o dobandeste in cadrul cursurilor este increderea de sine. Multi copii se confrunta cu anxietate, timiditate si trac, iar acestea il ajuta sa depaseasca aceste obstacole. Un copil cu incredere in fortele proprii va deveni un adult cu prezenta de spirit, un adult hotarat, un adult ce nu se teme sa tina un discurs sau sa participe la un interviu.

Însă, odată cu anul 2020, a venit și înclinația pentru stilurile de viață sănătoase și sport. Standardele de frumusețe nu mai sunt ceva fix acum, iar tot mai mulți sunt atrași de nonconformism.

Este deosebit de important ca inca de mici, copiii sa fie expusi la cat mai multe situatii reale, care sa ii ajute sa isi formeze o impresie corecta si echilibrata despre viata si despre lume.

Alte cursuri pe care specialiștii le recomandă pentru cei mici sunt cele de programare și robotică, care nu doar că îi ajută să înțeleagă cum funcționează tehnologia, dar contribuie și la dezvoltarea abilităților esențiale, cum ar fi gândirea critică, creativitatea și rezolvarea de probleme.