Cum pot identifica părinţii semnele care pot indica consumul de droguri printre adolescenţi. Mare atenţie la aceste cuvinte

Știați că există un limbaj secret al consumatorilor de droguri? Aceştia folosesc cuvinte codate atunci când vor să cumpere substanțe interzise sau vorbesc cu prietenii.

Sursa foto: Freepik.com

Mai nou, stupefiantele sunt denumite de amatorii de senzaţii tari – minge, pahar de bere, cafea, ceva dulce sau chiar CD. E bine să știți acești termeni, fiindcă puteți descoperi sau chiar preveni posibile situații neplăcute. Cum puteți afla prin intermediul unor conversații dacă cineva apropiat sau chiar copilul dumneavoastră consumă, aflați din materialul următor de la expertul antidrog Cătălin Țone.

"Este un limbaj specific consumatorilor de droguri, dar și un limbaj specific traficanților de droguri. Sunt anumite expresii, nu înseamnă că este o regulă generală, nu înseamnă că se respectă cu exactitate, dar sunt aceste discuții. Ar trebui în mod normal, părinții să se familiarizeze, dar din păcate nu avem la data actuală un manual pentru părinți, un manual complex, prin care să-i învățăm.", a spus expertul în Cătălin Ţone.

Interceptările realizate de-a lungul anilor de către procurorii de la Crimă Organizată au scos la iveală faptul că traficanţii şi consumatorii de droguri folosesc un limbaj codat atunci când discută telefonic despre stupefiante.

"Sunt expresii care ies din tipar, coroborate cu manifestarea din aceasta perioada si coroborate de ce nu cu analizarea persoanelor sau persoanei care pune semne de intrebare, care nu stiu, daca este cunoscut de parinti sau este un prieten linistit, adica daca se vorbeste cu o persoana cunoscuta sau daca se vorbeste depinde de zona referitoare sau vecini ceva atunci apare o problema si atentie poate sa fie una crescuta.", a mai spus acesta.

Narco-analgezicele ajung în organismul uman prin injectare intravenoasă, inhalare ori sunt fumate de către consumatori. Cele mai cunoscute substanțe din această clasă sunt heroina și morfina. Heroina este mai liposolubilă decât morfina și astfel acționează mai rapid. Morfina are un timp de înjumătățire plasmatic de 2-3 ore, se metabolizează hepatic rapid și metaboliții sunt excretați urinar, aceștia putând fi detectați în urină până la 48 de ore în cazul consumatorilor ocazionali sau până la câteva zile la consumatorii cronici. Un alt exemplu este...

"Speedball si cand zic de Speedball trebuie sa ne gandim si la un cocktail ca de multe ori se foloseste si un supliment plus minus, la fel se refera la comprimatele de ecstasy sau se refera la comprimantele cu continut stupefiant care se administreaza in cocktail, psihodona cu cocaina sau se refera la acestea care se iau si cu alcool de multe ori.", a mai adăugat acesta.

Specialiștii trag un semnal de alarma si asupra anturajului. Inclusiv la petreceri este necesar sa aveti aproape doi sau trei prieteni pe care să va puteti baza si să observe daca este ceva în neregulă.

Este important ca parintii sa fie vigilenti si sa observe aceste semne si in caz de suspiciune sa incurajeze comunicarea deschisa cu adolescentul si sa cauta sprijin si ajutor de la un specilist sau consilier in domeniul drogurilor, deoarece suportul familiar joaca un rol extrem de important pentru ca persoana care are probleme cu drogurile sa depaseasca aceasta situatie dificila.