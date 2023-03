Metode de pensare a sprâncenelor. Avantaje şi dezavantaje

Cu pensetă, cu ață sau cu ceară ... acestea sunt cele trei tipuri de pensat pentru care optează cei mai mulți dintre români. Tu pe care îl preferi? Specialiștii din saloanele profesionale susțin că cea mai bună tehnică este cea care le implică pe toate trei - atât în cazul femeilor, cât și în cazul bărbaților.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"Niște sprâncene pensate corect sunt niște sprâncene naturale, in primul rand, vorbim de sprancene naturale. Daca vorbim de niste sprancene care au avut probleme in trecut, le vom repara, aici sprancenele isi vor schimba forma in functie de fizionomia fiecărui om.

Deși doamnele merg mai des la salon, domnii sunt cei care alocă sume mai mari tratamentelor. Pe primul loc în topul serviciilor de înfrumusețare se află tunsul, urmat de, subiectul nostru de astăzi, pensatul.

"In primul rand penseta ma ajuta, eu de obicei folosesc două tipuri de pensat, am o penseta lata cu care iau surplusul si o penseta subtire pentru detalii. Ambele pensete pe mine ma ajuta in curatare.", specialist în sprâncene.

Unul dintre marile avantaje ale pensetei este că nu implică chimicale sau căldură și, drept urmare, nu agresează pielea. De asemenea, poate fi folosită pentru toate tipurile de ten, chiar și cele sensibile sau care au suferit un peeling chimic de curând. În schimb, este adevărat că acest tip de pensat durează cel mai mult.

Și pensatul cu ață este recomandat tuturor tipurilor de ten, pentru ca este non-invazivă și nu provoacă iritații. De asemenea, timpul de execuție este scurt. Iar cel mai important avantaj este ca pensatul cu ata regulat poate duce și la rezultate permanente.

"Ata ma ajuta sa perfectionez, sa curat, daca vorbim de niste sprancene deschise, vorbim despre curatarea cu ata, totodata ceara, ma ajuta sa curat.", a mai spus specialistul în sprânce

Și nu în ultimul rand, pensatul cu ceară. Acest tip de pensat este destul de controversat din cauza efectului de pleoapa cazuta.

"Miturile acestea sunt inca prezente ca vin din trecut in trecut se folosea ceara de corp, in momentul de fata sunt foarte multe tipuri de ceara, totul a evoluat. In functie de tipul de piele se foloseste, noi folosim o ceara de ten sensibil, pentru a nu irita pielea si cu tehnica atei, le combinam pe amandoua, pentru ca noi modelam si nu pensam.

Avantajul pensatului cu ceară este că se obtine foarte rapid o forma curata si este recomandat mai ales pentru o persoanele cu fire de par groase, sprancene stufoase si multe fire in exces. De exemplu, cum sunt bărbații. Iar un alt pas foarte important tine si de machiajul sprancenelor. Specialistii ne recomanda un creion simplu, conform nuantei pe care o avem, pentru a umple golurile.