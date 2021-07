PNL acuză USR PLUS de șantaj. Claudiu Săftoiu: Sunt consilieri ai primarului care și-au propus singuri majorări, la peste 14.000 de lei pe lună

"Noi am renunțat la un vice-primar, pentru ca cei de la USR PLUS să își poată mulțumi propria alianța internă, cu o funcție ca aceasta. Toată ordinea de zi pe care o propune, lună de lună, primarul USR, a fost una pe care noi am încercat, întotdeauna, să o analizăm și, chiar dacă de multe ori a trebuit să trecem cu vederea unele lucruri, am înțeles că trebuie să menținem această alianța și să votăm așa cum am stabilit în cadrul acestui parteneriat.", a precizat Claudiu Săftoiu la Antena 3.

"Ceea ce am aflat din presă, retragerea delegării de competențe a vice primarului PNL, ne-a surprins și ne-a întristat. Noi suntem cei care i-am cerut domnului primar a fost să mai aibă puțină răbdare. Să vină cu o organigramă care să fie discutată, pe fiecare căsuța, compartiment, serviciu. Ar fi fost un gest iresponsabil, din partea PNL, să voteze această organigramă în condițiile în care a fost atât de puțin dezbătută.

S-a mai pus pe ordinea de zi o majorare a salariilor consilierilor și auditorilor, fără consultarea partenerului social a sindicatului din primărie. A fost doar consultat.

Am aflat că sunt consilieri ai primarului, fără studii de specialitate, care ridică peste 8.000 de lei pe lună și care și-au propus singuri majorări, la peste 14.000 de lei pe lună. Când auzi de astfel de sume, în sectorul de stat, te apucă amețeală. Astfel de salarii sunt prohibitive în sectorul privat."

Reprezentanții PNL Sector 2 au acuzat USR PLUS de șantaj

"În septembrie 2020, Partidul Național Liberal a ales un parteneriat în beneficiul românilor, un parteneriat pe care noi, PNL, l-am considerat onest. Am ales să mergem pe același drum cu USR-PLUS, pentru a da o șansă bucureștenilor și pentru a dezvolta, ÎMPREUNĂ, o administrație locală modernă și competentă.", au scris reprezentanții PNL Sector 2, luni, pe Facebook.

"Astăzi, PNL Sector 2, parte a alianței care a câștigat Primăria sectorului 2, a aflat că nu mai are nicio atribuție în cadrul Primăriei sector 2. Ne-au fost retrase toate delegările de competențe, fără o discuție prealabilă și fără a ni se aduce la cunoștință motivul. Prin urmare, nu putem decât specula că ne aflăm în fața unui șantaj. O încercare mizerabilă de a forța mâna consilierilor locali PNL pentru a vota noua organigramă și noile tarife Supercom.

Domnule Mihaiu, așa cum v-am spus de nenumărate ori, PNL nu este un simplu executant în această alianță.

PNL este un membru cu drepturi depline, fără de care nu puteți face reformă în beneficiul locuitorilor sectorului 2! Datorită parteneriatul dintre noi sunteți astăzi primar și doar împreună, PNL și USRPLUS, putem forma o majoritate credibilă, care să lucreze în beneficiul cetățenilor."

