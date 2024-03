Harta bogăţiilor României | Avuţie prădată cu complicitate la nivel înalt

750 de miliarde de euro. Atât valorează resursele naturale ale României. Unele sunt regenerabile, altele nu. Însă valorificarea corectă a subsolului țării a fost sabotată, în decursul timpului, atât de interese externe cât și de prostia sau agenda secretă obscură a conducătorilor țării, pe care o putem considera trădare.

Oameni care au vândut pe nimic zăcăminte de miliarde, redevențele negociate pentru România fiind rușinoase. Deși cantitățile reale de resurse sunt considerate secrete de stat, jurnaliștii au reușit să afle cifre sensibile. Furtul și vânzarea cu multe semne de întrebare a arhivelor privind subsolul României cu informații sensibile către grupuri de interese a ajutat la haosul și sărăcia în care se zbate România de ani buni.

Aurul, bogăția străveche a României

Aurul din subsolul României a generat discuții intense. Încă din timpuri străvechi, acest metal a furat ochii marilor imperii ce și-au dorit acapararea lui.

În ultimii ani, companiile private dornice de exploatare, majoritatea susținute politic și implicate în scandaluri de corupție, ṣi-au urmărit interesul ṣi în funcție de cotațiile bursiere. Şi azi, mulți ochi îl vânează.

În subsolurile României se află o cantitate estimată la 760 de tone de aur și 12.000 de tone de argint, cu o valoare de 41,14 miliarde de euro, resurse care ar putea fi exploatate în decursul a 25 de ani. Cupru, se spune, am avea vreo două miliarde de tone și ar putea valora minimum 42 de miliarde de euro. Iar bogăția de sare s-ar ridica la vreo 200 de miliarde de euro. Ṣi cărbune avem, de vreo 105 miliarde de euro.

Însă noi am anihilat minele din Valea Jiului pentru că ne-au spus unii ca nu sunt rentabile. Iar niște politicieni vânduți au preferat să-i creadă.

Potul auro-argintifer al României: 41 de miliarde €

Aurul a fost metalul ce a făcut din țara noastră un ținut râvnit din cele mai vechi timpuri. Cu aproape 200 de miliarde de lei s-ar vinde tot aurul și argintul ce s-ar exploata azi din România. Sub 1.000 de tone de aur și peste 10.000 de tone de argint ar fi resursele de metale prețioase ale României.

Conform estimărilor în domeniu în Munţii Apuseni se găsesc cele mai mari rezerve de aur din Europa, ceea ce confirmă faptul că România "a stat" de milenii pe mine de aur. În mod absurd şi paradoxal, deşi nu ne putem plânge de bogăția pământului nostru strămoșesc, suntem un popor sărac printre mai marii Europei. Asta ridică o întrebare șocantă: cine și cum ne dă subsolul pe nimic? În trecut, s-au plătit biruri. Azi, politicieni corupți fac la fel, și cumpără funcţii de conducere cu avuția națională. Lasă subsolul ţării pe redevențe de nimic la mâna vulturilor ce pândesc.

Unde ar fi fost România astăzi dacă n-ar fi fost vândută pe nimic

O cantitate impresionantă de aur ar putea fi extrasă şi în următorii circa 20 de ani din zăcămintele aflate în Hunedoara. Munţii Metaliferi, cuprinși între Valea Crişului Alb (zona Brad) şi Valea Mureşului (zona Devei) se numără printre regiunile cele mai bogate în resurse naturale din România.

Aurul pur, în pepite uriașe

La Musariu, în apropiere de Brad, în câmpul minier Barza, a fost descoperit un zăcământ unic în Europa, datorită bogăției sale în aur nativ . Aurul de aici se găsea în cea mai mare parte sub formă nativa.Unele pepite descoperite aici atingeau dimensiuni uimitoare-cel mai mare bulgăr de aur descoperit aici avea peste 50 de kilograme.

Aproape 200 tone de aur estimate în Valea Rovinei

Conform unui proiect prezentat în 2018, rezervele care pot fi extrase de la Rovina, în următorii 20 de ani, sunt estimate la cinci miliarde de dolari, statul urmând să colecteze redevenţe de peste 300 de milioane de dolari, respectiv de 6 la sută pentru aurul produs şi 5 la sută pentru cupru.

Peste 63 de tone de aur la Certej

În zona Certej, unde minele de aur şi argint au fost închise la mijlocul anilor 2000. Societatea Deva Gold SA a iniţiat demersurile pentru deschiderea unei exploatări a minereurilor auro-argintifere: vizau extragerea, în 16 ani de exploatare, a circa 63,5 tone de aur şi alte 375 de tone de argint, valoarea zăcământului fiind estimată la aproape două miliarde de euro.

Telurul din Săcărâmb

Puțini români știu ca țara noastră, alături de Suedia, sunt singurele state din Europa cu potențial unic: exploatarea telurului. Acest metal rar e folosit în industria aero-spațială, energetică, dar și în producerea bombelor atomice. Telurul e un metal rar cu rezistență excepțională și a fost descoperit în România în secolul al XVIII-lea la mina Fața Băii de lângă Zlatna.

"Aici este o concentrație excepțională de aur, argint, telur, deci telurururi de aur și argint cum nu se găsește niciunde în Europa și în foarte puține locuri din lume." spune Gheorghe Popescu, profesor de geologie.

Doar mari puteri ca Statele Unite ale Americii, China, Canada sau Australia mai dețin resurse naturale de telur. În 2013, Comisia Europeană l-a clasat drept "metal critic", adică foarte valoros și greu de obținut. În timp ce marile puteri sunt preocupate să își securizeze zăcămintele, România a cedat, în anii 90, cele mai importante resurse de telur companiilor canadiene, Deva Gold și Roșia Montană Gold Corporation.

În prezent, singurele zăcăminte de aur, argint și telur care nu a fost concesionate de către autorități canadienilor sunt cele de la Baia de Arieș și Zlatna. Niciunul dintre acestea nu mai poate fi exploatat pe motiv că au fost închise de Guvern.

România are cupru de aproape 43 de miliarde €

Cuprul Romaniei a starnit de asemenea curiozitati: un geolog rus a fost arestat după ce a încercat să sustragă hărți ale perimetrelor cuprifere românești.Tara noastra deține, așa cum arată unele informații, o cantitate de aproximativ două miliarde de tone de minereuri de cupru a căror valoare poate fi estimată la 42,8 miliarde de euro.

Cupru Min își vinde producția anuală de cca. 43.000 tone unor beneficiari terți, care îl transformă în circa 9.000 de tone de cupru metalic. Moldomin, companie de stat falimentară, deține a doua rezervă de cupru din România, după Cupru Min, care are 60% din totalul rezervelor.

Evaziunea în domeniu este de 20 de miliarde de euro, susține șeful Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. România deține oficial 683 de zăcăminte de nisip și pietriș din care se pot scoate nu mai puțin de 2.131 de milioane de metri cubi de materiale evaluate la aproximativ 17 miliarde de euro.

România cărbune de 105 miliarde €

România mai are şi zăcăminte de cărbune de peste 100 de miliarde de euro. Majoritatea zăcămintelor, însă, sunt închise. Extracția e prea scumpă și poluarea provocată prea mare, au spus anumite voci. În urmă cu 30 de ani, Valea Jiului era considerată imperiul huilei.

Continuăm cu resursele de sare ale României. Poate nu știați, dar zăcămintele de sare ale României depășesc de câteva ori, ca valoare, resursele de aur, argint și alte metale feroase și neferoase ale țării. Aproape 200 de miliarde de euro ar aduce la buget exploatarea acestei resurse.

România dispune de petrol și gaze între 57 și 309 miliarde €

Suntem bogați ṣi-n hidrocarburi, însa exploatarea lor e tărăgănată de jocuri politice. România deține în subsoluri resurse de petrol și gaze estimate la 309 miliarde de euro.Cel puțin ce s-a descoperit pana acum. Recent, România a anunțat descoperirea unor zăcăminte de țiței și gaze naturale de peste 30 de milioane de barili. Ca valoare de piață, noile zăcăminte ar valora peste două miliarde de euro.

Cu rezerve de petrol de 600 de milioane de barili, România se află pe primul loc printre țările din Uniunea Europeană. Lista de resurse nu se termină însă aici. Continuăm cu gazele de ṣist.

Gazele de șist, resursă misterioasă și periculoasă

Un profesor roman care preda la New York susține ca tara noastră ar avea rezerve cât să-şi asigure consumul pentru mai bine de un secol, dar ca exploatarea este blocata de firme concurente. Potențialul rezervelor de gaze de șist ale României nu este clarificat în prezent. Constantin Crânganu spune ca administrația energetica americana estimează rezerve de gaze ascunse în rocile României, de peste 1.000 de miliarde de metri cubi. Adică de peste 140 de ori mai mari decât produce România în fiecare an. Tocmai de acea, susțin unii specialiști, ca în spatele protestelor, fata de intenția americanilor de la Chevron de a exploata gaze de șist la Pungesti, in județul Vaslui, s-ar fi aflat alte interese.

De la gaze de ṣist, mergem la ape minerale. Cu 2.500 de izvoare și 60% din apele minerale din Europa, România este unul dintre statele cu cele mai bogate resurse subterane de apă. Ţara noastră deţine resursele necesare pentru a deveni un jucător de top pe piaţa apelor minerale la nivel mondial, o piaţă care se estimează că va creşte în cinci ani până la 174 de miliarde de euro.

Peste 20% din documentele despre resursele din subsol au fost pierdute. Nimeni nu a plătit.Fostul director general al ANRM, Aurel Gheorghe, susține că una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă Agenția este legată de arhivele instituției în care se află documente valoroase.

Nu în ultimul rând, ajungem ṣi la pădurile României. Peste milioane de hectare s-a așternut haosul, corupția ṣi defrișările.

La începutul anilor 1990, Romsilva administra în numele statului român întreaga suprafață de pădure, care însuma nu mai puțin de 6.341.260 hectare. După retrocedări masive, băieții deștepți au ştiut sa profite de haos. Munți întregi au fost defrișați, băgând în buzunarele unora sute de milioane de euro.