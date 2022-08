Serghei Mizil: "Îl regret pe Ceauşescu că era naționalist. A făcut o țară! Tot litoralul e făcut de el"

Mizil a spus ce regretă din regimul lui Nicolae Ceaușescu. "Toți spun că mâncau cartofi. Ăsta a fost finalul, a fost ultima perioadă, au fost și perioade bune. (...)

Aş fi ipocrit să zic că eu am dus-o rău atunci", a spus Serghei Mizil.

Serghei Mizil: "Tot litoralul e făcut de Ceauşescu"

"Îl regret și nu îl regret", a spus Mizil întrebat despre fostul dictator Nicolae Ceaușescu. "Din din ce punct îl regret? În primul rând că era naționalist. A făcut o țară. Tot litoralul e făcut de el (...)."

Potrivit lui, România este astăzi o colonie vândută străinilor.

"Aveam o chestie că suntem români și mândri și așa. Ăștia au distrus absolut o țară total, ne-au vândut, suntem colonie, asta e teoria mea. Suntem vânduți fără discuție, ce spun ăia de afară asta facem".

Serghei Mizil: "Acum nu avem clasă politică"

"E un scandal total. Nu mai există o doctrină din punctul meu de vedere.

Adică nu există ca afară domne, stânga și dreapta. La noi sunt tot felul de invenții de partidele", a acuzat Mizil.

Serghei Mizil a fost bun prieten cu Nicu, fiul cel mic al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu. Din gașca veselă mai făcea parte și Mădalin Voicu, dar și Jean Maurer, fiul primului ministru comunist Ion Gheorghe Maurer.

Ei au fost prietenii cei mai apropiaţi ai "Prințișorului", care era cunoscut pentru petrecerile pe care le organiza la acea vreme.

Serghei Mizil: "Nu ne certa nimeni"

"Pe mine m-au criticat o singură dată în şedinţă de comitet, că a venit tata nervos acasă. Mi-au zis tendinţe de căpătuială, exploatarea omului de către om şi umilirea muncii şi mi-a fost o ruşine, de nu am putut să beau decât pe loc".

"Elena Ceauşescu mi-a transmis că oameni ca mine nu au ce căuta în România"

Ea (n.r. Elena Ceauşescu) mi-a spus mie la un moment dat că oameni ca mine nu au ce căuta în România. Şi eu i-am spus că merg afară oricând, că oricum merg. Avea dreptate. După ce am bătut circa de Miliţie de la Braşov şi atunci s-a enervat foarte tare (...) Era normal să nu îi convină.

Eram idioţi. Am mers în cofetărie şi au spus că nu au băutură. Am intrat, am dat foc la perdele, am început să sparg acolo", a povestit Serghei Mizil, în exclusivitate, la Antena 3.