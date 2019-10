A găsit un fir de păr în micul dejun pregătit de soția sa. Imediat s-a enervat și ce a urmat e revoltător. Tot satul s-a uitat la ei!

Un bărbat din Bangladesh a fost arestat pentru că i-a ras părul soției sale, după ce a găsit un fir de păr în mâncare.

Poliția a fost anunțată de localnici, martori la incident, iar bărbatul a fost prins în scurt timp.

„El a găsit un fir de păr în micul dejun pregătit de soția sa. S-a enervat și la scurt timp a luat o lamă și a ras-o forțat în cap”, a povestit un șef de poliție.

Bărbatul a fost găsit vinovat și arestat, scrie Daily Mail.

