A izbucnit în plâns în direct, în timp ce prezenta știrile. ”Îmi pare rau. Este treaba mea să vorbesc”

O prezentatoare de știri din SUA a început să plângă în direct, în timp ce prezenta știrea că președintele american, Donald Trump, separă bebeluși de părinții lor la frontieră și încearcă să îi treaca granița ilegal pentru ca mai apoi să-i trimită la instituțiile statului.

Prezentatoarea Rachel Maddow urma să citească această informație în cadrul buletinului de știri, dar nu s-a putut abține și a izbucnit în plâns.

”Este incredibil”, a spus ea, înainte de a citi primele cuvinte.

Ulteior, prezentatoarea a scris un mesaj pe Twitter pentru a-și explica reacția.

”Îmi pare rau. Este treaba mea să vorbesc cât sunt la televizor. Oficialii administrației Trump au trimis copii și bebeluși cu forța, după ce i-au separat de părinți, la cel puțin trei adăposturi din sudul Texasului”.

Rachel Maddow breaking down on live television is all of us. pic.twitter.com/KBa9ewcG48