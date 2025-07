"Nopți tropicale" în apropiere de Cercul Polar. Islanda şi Norvegia, lovite de un val de căldură istoric

Într-un scenariu climatic fără precedent, un val de căldură istoric a transformat regiuni din Scandinavia în zone cu "nopți tropicale", iar temperaturile nu au coborât sub 20 de grade Celsius chiar și în apropierea Cercului Polar. Islanda şi Norvegia se confruntă cu temperaturi de peste 30 - 34°C, cu peste 10 grade mai ridicate decât media sezonieră, doborând zeci de recorduri meteorologice. Meteorologii au emis coduri galbene de caniculă pentru cele două ţări, iar în Norvegia există şi unul portocaliu de incendii de vegetație.

În mare parte din Scandinavia, vara își arată fața cea mai plăcută. Din Norvegia și Suedia până în Finlanda, termometrele au indicat zilele acestea între 25 și 30 de grade, a relatat meteoradar.ro. Local, valorile maxime vor atinge chiar și 34 de grade Celsius. Iar la stațiile meteo din Suedia și Finlanda s-au înregistrat zeci de recorduri.

Şi în Islanda au fost doborâte mai multe recorduri istorice, după ce mercurul a urcat în termometre până la 30 de grade Celsius, au anunţat meteorologii de peste hotare.

Record breaking heatwaves have impacted Iceland & Scandinavia in the last 3-4 days with temperatures 8-10°C above the long term average.



