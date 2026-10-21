Au început proteste și în Grecia. Elevii și profesorii cer investiții în școli și salarii mai mari, iar studenții vor chirii mai mici

Elevii și profesorii din Grecia cer investiții în școli și salarii mai mari. Sursă foto: Profimedia Images

Elevii, profesorii și studenții protestează, miercuri la Atena, Salonic și în zeci de alte orașe din toată Grecia față de condițiile din școli și universități. Aceștia cer îmbunătățirea sistemului de învățământ, condiții mai bune în școli, salarii mai mari pentru profesori, iar studenții cer chirii mai mici și transfer mai simplu pentru cei care vor să meargă la alte universități, scrie publicația Ekathimerini.com.

Autoritățile locale au sporit măsurile de securitate în centrul Atenei, unde, până miercuri dimineață, 10 persoane fuseseră duse la audieri. Aproximativ 3.000 de polițiști au fost mobilizați în capitala Greciei, iar măsurile de protecție au fost intensificate în apropierea clădirilor guvernamentale, ambasadelor și zonelor comerciale.

Elevii, profesorii cer condiții mai bune în școli, ocuparea posturilor vacante din sistemul de învățământ, îmbunătățirea siguranței clădirilor școlare, investiții în sistemul de educație și mai puțină birocrație pentru studenții care vor să se transfere de la o universitate la alta.

Federația profesorilor din învățământul primar a anunțat o grevă de 24 de ore. De asemenea, federația sindicatelor din sectorul public ADEDY a anunțat o întrerupere a activității de trei ore, în timp ce medicii din spitale organizează o grevă la nivel național.

Mai multe stații de metrou au fost închise după protestul de miercuri, au precizat autoritățile.

Proteste în mai multe țări din Europa

Mii de oameni au ieșit în stradă în mai multe țări europene în weekend, nemulțumiți de creșterea costului vieții, prețurile locuințelor, salariile mici și presiunea tot mai mare asupra serviciilor publice. Motivele diferă de la o țară la alta, dar toate protestele scot în evidență aceeași frustrare: banii nu mai ajung.

În Franța, sute de mii de oameni, printre care studenți și membri ai altor grupuri sociale, au participat la manifestații față de costul vieții și starea serviciilor publice. Mulți au protestat pașnic, însă președintele Emmanuel Macron a promis că vor răspunde în fața legii cei care „au încercat să doboare Republica”, după ce unele manifestații au degenerat în jafuri și violențe în mai multe orașe mari, iar aproximativ 1.500 de magazine și spații comerciale au fost avariate.

În Belgia, poliția s-a confruntat cu manifestanții la Bruxelles și Liège, în timpul protestelor față de costul vieții. În ultimele săptămâni, și elevii de liceu au ieșit în stradă împotriva creșterii costurilor din educație, alăturându-se astfel studenților din Franța care protestează față de condițiile din școli și lipsa profesorilor.

În aceeași linie cu primarul din Limoges și alți politicieni, ministrul belgian de Interne, Bernard Quintin, a declarat sâmbătă că situația „nu mai este pur și simplu un protest”, ci „violență pură și simplă”.

Și în Italia au avut loc proteste față de situația economică și creșterea prețurilor. Ciocnirile din Milano, Torino și Bologna s-au soldat cu răniți, iar zeci de persoane au fost reținute la Milano.

Mai mult, protestatarii nervoși s-au luat la bătaie cu forțele de ordine, au dat foc la obiecte găsite pe stradă și chiar au jefuit magazine,

În Portugalia, sindicatele și organizațiile care militează pentru dreptul la locuință au cerut salarii mai mari, pensii mai bune, servicii publice îmbunătățite și măsuri pentru ca locuințele să devină mai accesibile.

Organizatorii au atras atenția asupra chiriilor în creștere, costurilor tot mai mari ale creditelor ipotecare și cheltuielilor zilnice care apasă tot mai mult asupra bugetelor familiilor.