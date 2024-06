Benjamin Netanyahu vrea un ”acord parţial” cu Hamas în vederea eliberării unor ostatici. Reacţia Forumului Familiilor

Premierul israelian Benjamin Netanyahu se declară pregătit să încheie un ”acord parţial” cu mișcarea islamistă palestiniană Hamas în vederea eliberării a cel puţin unei părţi a ostaticilor, relatează RFI, citat de news.ro.

Demersul a fost contestat însă de Forumul Familiilor Ostaticilor care a precizat este nevoie de încheierea unui acord cu Hamasul, şi nu de un acord parţial, aşa cum vrea premierul israelian benjamin Netanyahu.

”Sfârşitul luptelor în (Fâşia) Gaza fără eliberarea tuturor ostaticilor ar constitui un eşec naţional fără precedent.(...) Este nevoie de ”un acord global, pentru toţi ostaticii”, pledează Forumul Familiilor Ostaticilor.

