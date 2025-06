Au fost descoperiți primii păianjeni care se hrănesc cu metan. Trăiesc pe fundul mării și au un rol vital în blocarea gazului nociv

Oamenii de știință anunță că au descoperit trei specii de păianjeni de mare în largul coastei de vest a SUA, iar creaturile respective se hrănesc cu un gaz cu efect de seră, notează CNN.

Este vorba despre metan, cunoscut pentru efectele nocive asupra oamenilor și asupra atmosferei Pământului, unde contribuie la reținerea căldurii.

Creaturile necunoscute anterior trăiesc în simbioză cu bacteriile găzduite pe exoscheletele lor.

Microbii transformă metanul și oxigenul în zaharuri și grăsimi pe care păianjenii le pot consuma, arată un studiu publicat luni în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

„Așa cum ai mânca ouă la micul dejun, păianjenul de mare își freacă suprafața corpului și asimilează acele bacterii pentru nutriție”, explică Shana Goffredi, profesor la Occidental College din Los Angeles și autor principal al studiului.

Această strategie nutrițională unică nu a mai fost observată niciodată la păianjenii de mare, precizează Goffredi.

Potrivit acestei cercetătoare, alte specii de păianjeni de mare au mai multe în comun cu rudele lor terestre, folosind colți mari, tubulari, pentru a captura, imobiliza și suge fluidele din prăzi cum ar fi meduzele.

Observațiile de laborator efectuate asupra noilor specii descoperite, care aparțin genului Sericosura, relevă însă că acestea nu dispun de apendice necesare pentru a captura prada.

