Alertă de Revelion în Franța. Amenințarea teroristă e încă foarte mare. Concertul de pe Champs-Élysées a fost anulat

1 minut de citit Publicat la 13:38 30 Dec 2025 Modificat la 13:38 30 Dec 2025

Alertă de Revelion în Franța. Amenințarea teroristă e încă foarte mare. FOTO: Getty Images

Amenințarea teroristă este încă foarte mare, iar serviciile de informații sunt în alertă maximă, a transmis, marți ministrul de Interne al Franței, citat de BFM TV. În acest context, 90.000 de polițiști și jandarmi vor fi desfășurați în toată Franța, inclusiv 10.000 la Paris, de Revelion.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a detaliat marți pentru France Inter , măsurile de securitate implementate pe străzile franceze de Revelion, între 31 decembrie și 1 ianuarie.

90.000 de polițiști și jandarmi vor fi desfășurați în toată Franța, inclusiv 10.000 la Paris. Desfășurarea este practic identică cu cea de anul trecut, deși un eveniment a fost anulat între timp: concertul de pe Champs-Élysées.

Acesta din urmă a fost anulat pentru Revelion pentru a evita o potențială creștere a aglomerației, lucru care a fost împiedicat la limită anul trecut, potrivit autorităților.

În capitală, se așteaptă ca mulțimi să se adune la Trocadero, Champ-de-Mars, lângă Turnul Eiffel, pe Champs-Élysées, la Les Halles și în Montmartre.

Săptămâna trecută, Laurent Nuñez a trimis o notă tuturor prefecților, așa cum face în fiecare an, în care a cerut „vigilență maximă” cu o consolidare a măsurilor de securitate, având în vedere nivelul foarte ridicat al amenințării teroriste din Franța și riscurile de tulburări publice.

„Vom reglementa adunările festive, dar nu vom tolera violența împotriva forțelor de ordine sau perturbările traficului”, a avertizat ministrul. „Nu ne așteptăm la mai multe incidente decât anul trecut, dar sunt deja mult prea multe”, a subliniat Laurent Nuñez.