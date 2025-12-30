MAE a emis o atenţionare de călătorie pentru Iran, după protestele din Teheran. Românii sunt sfătuiţi să rămână vigilenţi

MAE a emis o atenţionare de călătorie pentru Iran, după protestele din Teheran. Sursa foto: Profimedia

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află în Republica Islamică Iran asupra faptului că, în această perioadă, în capitala Teheran se desfăşoară acţiuni de protest, conform Agerpres. MAE recomandă cetăţenilor români să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale, să rămână vigilenţi, să evite zonele în care se desfăşoară acţiuni de protest şi zonele aglomerate.

Totodată, cetăţenii români aflaţi în Republica Islamică Iran sunt sfătuiţi să îşi anunţe prezenţa la Ambasada României la Teheran, comunicând propriile coordonate la adresa [email protected] sau la numărul de telefon de urgenţă: +98 21 77647570.

De asemenea, MAE recomandă consultarea paginilor web teheran.mae.ro şi www.mae.ro.

Proteste în Iran, după prăbuşirea monedei naţionale

Cele mai mari proteste din Iran din ultimii trei ani au izbucnit luni, după ce moneda țării a scăzut la un minim istoric față de dolarul american, iar șeful Băncii Centrale a demisionat. Revolta este condusă de comercianții și proprietarii de magazine, care s-au adunat în centrul capitalei. Comercianții de la piață au jucat un rol crucial şi în Revoluția Islamică din 1979, care a înlăturat monarhia și i-a adus la putere pe islamiști.

Mitinguri similare au loc şi în alte orașe importante din Iran, inclusiv în Isfahan, în centrul Iranului, Shiraz în sud și Mashhad în nord-est. În unele locuri din Teheran, poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii.