Proteste de amploare au loc în Iran, după prăbuşirea monedei naţionale. Comercianţii au avut un rol şi în Revoluţia Islamică din 1979

Cele mai mari proteste din Iran din ultimii trei ani au izbucnit luni, după ce moneda țării a scăzut la un minim istoric față de dolarul american, iar șeful Băncii Centrale a demisionat. Revolta este condusă de comercianții și proprietarii de magazine, care s-au adunat în centrul Teheranului, precum și în cartierul Shush, lângă Marele Bazar. Comercianții de la piață au jucat un rol crucial şi în Revoluția Islamică din 1979, care a înlăturat monarhia și i-a adus la putere pe islamiști, conform CNN.

Martorii au descris mitinguri similare în alte orașe importante, inclusiv în Isfahan, în centrul Iranului, Shiraz în sud și Mashhad în nord-est. În unele locuri din Teheran, poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii.

Protestele de luni au fost cele mai mari din 2022, când moartea lui Mahsa Jina Amini, în vârstă de 22 de ani, aflată în custodia poliției, a declanșat demonstrații la nivel național. Ea a fost arestată de poliția morală a țării pentru că, presupus, nu și-a purtat hijabul corespunzător.

Shopkeepers in Iran's capital, Tehran, took to the streets to protest the historic low of 1,445,000 rial to the US dollar.



In this video, they're chanting, "Don't be afraid, we're together." pic.twitter.com/bAN0CIl0vk — Holly Dagres (@hdagres) December 28, 2025

Comercianţii au închis magazinele

Martorii au declarat, pentru Associated Press, că comercianții și-au închis magazinele luni și le-au cerut altora să facă același lucru. Multe magazine și-au încetat activitatea. Duminică, protestele s-au limitat la două piețe mobile majore din centrul orașului Teheran, unde manifestanții au scandat sloganuri antiguvernamentale.

Rialul iranian a scăzut duminică la 1,42 milioane de dolari. Luni, se tranzacționa la 1,38 milioane de dolari.

În ultima săptămână au circulat zvonuri despre posibila demisie a lui Farzin. Când a preluat funcția în 2022, rialul se tranzacționa la aproximativ 430.000 de dolari.

Deprecierea rapidă amplifică presiunea inflaționistă, scumpind alimentele și alte produse de strictă necesitate și punând și mai mult presiune pe bugetele gospodăriilor, o tendință care s-ar putea agrava odată cu o modificare a prețului benzinei introdusă în ultimele zile.

Day 3 of Iran’s bazaar protests extends to Kermanshah. Crowds gather in Mosaddeq Square, chanting “Close down, close down” and “Death to high prices,” as merchants keep their shops shut in solidarity with Tehran’s strike.#IranProtests #FreeIran2025 #IranRevolution pic.twitter.com/8Npd9xxrfo — Iran News Update (@IranNewsUpdate1) December 30, 2025

Iranienii se tem de hiperinflaţie

Rata inflației în decembrie a crescut la 42,2% față de aceeași perioadă a anului trecut și este cu 1,8% mai mare decât în ​​noiembrie. Prețurile alimentelor au crescut cu 72%, iar cele ale produselor medicale și de sănătate au crescut cu 50% față de decembrie anul trecut. Mulți critici văd rata ca pe un semn al apropierii hiperinflației.

Relatările din presa oficială iraniană conform cărora guvernul intenționează să majoreze taxele în noul an iranian, care începe pe 21 martie, au provocat mai multă îngrijorare.

Moneda iranienă se tranzacționa la 32.000 de riali pentru un dolar la momentul acordului nuclear din 2015, care a ridicat sancțiunile internaționale în schimbul unor controale stricte asupra programului nuclear al țării. Acordul respectiv s-a destrămat după ce președintele american Donald Trump a retras unilateral Statele Unite în 2018.

Există, de asemenea, incertitudine cu privire la riscul unui conflict reînnoit în urma războiului de 12 zile din iunie, care a implicat Iranul și Israelul. Mulți iranieni se tem, de asemenea, de posibilitatea unei confruntări mai ample, care ar putea atrage Statele Unite, sporind anxietatea pieței.

În septembrie, Organizația Națiunilor Unite a reimpus sancțiuni legate de armamentul nuclear împotriva Iranului prin ceea ce diplomații au descris drept mecanismul „snapback”. Aceste măsuri au înghețat din nou activele iraniene în străinătate, au oprit tranzacțiile cu arme cu Teheranul și au impus sancțiuni legate de programul de rachete balistice al Iranului.

Președintele Pezeshkian îndeamnă ca manifestanţii să fie ascultaţi

Președintele iranian Massoud Pezeshkian a îndemnat marți să fie ascultate 'revendicările legitime' ale manifestanților, după două zile de proteste ale comercianților la Teheran contra costului de trai ridicat și a hiperinflației galopante.

"Am cerut Ministerului de Interne să asculte revendicările legitime ale manifestanților dialogând cu reprezentanții lor, pentru ca guvernul să poată acționa cu toate forțele sale pentru a rezolva problemele și a acționa de o manieră responsabilă", a subliniat președintele iranian pe rețeaua socială X, conform Agerpres.

Președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, i-a îndemnat la rândul său pe deputați și pe responsabilii politici 'să ia măsurile necesare pentru a crește puterea de cumpărare a populației', potrivit unor imagini difuzate de televiziunea iraniană.

Luni, comercianții și-au închis din nou magazinele în Teheran și au protestat contra degradării situației economice, exacerbată de deprecierea rapidă a monedei naționale pe fondul sancțiunilor occidentale.