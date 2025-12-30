Bărbat paralizat, care poate mișca doar 2 degete, devenit antreprenor: A creat o fermă smart în China, iar startup-ul are deja profit

3 minute de citit Publicat la 11:03 30 Dec 2025 Modificat la 11:03 30 Dec 2025

Fermă verticală. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un chinez paralizat, care poate mișca doar un deget de la mână și unul de la picior, a dezvoltat cu succes un sistem inteligent de control pentru o fermă și a fondat un start-up. Bărbatul, care supraviețuiește cu ajutorul unui ventilator, își învață și mama să devină un „super-tehnician” și plănuiește experimente viitoare folosind tehnologie de ultimă generație.

Determinarea lui Li Xia, care depinde de un ventilator pentru a respira, a emoționat profund nenumărate persoane din întreaga Chină, potrivit South China Morning Post.

Li, în vârstă de 36 de ani, din Chongqing, în sud-vestul Chinei, a fost diagnosticat cu distrofie musculară la vârsta de cinci ani și a fost nevoit să abandoneze școala în clasa a cincea.

Studiul a fost ceea ce l-a ținut în viață

Era fascinat în special de fizică și informatică, iar la vârsta de 25 de ani a început să învețe programare prin intermediul forumurilor online.

„Primul meu contact cu calculatoarele a venit dintr-un manual pe care sora mea mai mică l-a adus acasă. Fiecare concept din acea carte m-a fascinat”, a spus Li.

„O citeam iar și iar. Așteptam cu nerăbdare începutul fiecărui an școlar doar ca să văd ce nouă carte despre calculatoare va aduce acasă”, a adăugat el.

Pe măsură ce a înaintat în vârstă, starea lui s-a agravat. Mai întâi și-a pierdut capacitatea de a merge, apoi nu a mai putut avea grijă de el însuși. În cele din urmă, chiar și mâncatul și respirația au devenit dificile.

În ultimii ani, a mai putut mișca doar un deget de la mână și unul de la picior.

A intrat în comă iar medicii au fost convinși că va muri

În 2020, Li a intrat în comă. Medicii i-au făcut o traheotomie și au spus familiei că probabil nu mai are mult timp de trăit.

La începutul anului 2021, însă, Li Xia a descoperit conceptul de cultivare fără sol, care i-a stârnit o idee îndrăzneață: să combine tehnologia Internetului Lucrurilor (IoT) cu agricultura modernă și să-și pună cunoștințele în practică.

Folosindu-se doar de cele două degete, în timp ce era conectat la ventilator, Li a operat o tastatură virtuală pentru a dezvolta un sistem complet de control inteligent pentru întreaga fermă Yuchen Farm.

În 2017, după ce părinții lui Li Xia au divorțat, responsabilitatea îngrijirii lui a revenit în totalitate mamei sale, Wu Dimei.

Pentru toate sarcinile care necesitau muncă practică, Wu a urmat instrucțiunile fiului ei.

Treptat, Wu, care odinioară nici măcar nu știa ce este un circuit, a devenit un „super-tehnician”.

A învățat să lipească plăci de control, să instaleze cabluri de rețea, să conecteze circuite și să întrețină echipamente agricole.

Cu doar două degete, a fondat o fermă care aduce profit

Una dintre cele mai impresionante realizări recente a fost atunci când, sub îndrumarea lui Li, Wu a asamblat manual un vehicul fără șofer, controlat de la distanță, pentru colectarea livrărilor.

„Mama mea este acum capabilă să facă totul”, a spus Li.

„Chiar dacă nu înțelege teoria, știe exact cum să conecteze firele și să instaleze totul.”

Astăzi, ferma lui Li funcționează fără probleme și a început să aducă profit.

El plănuiește să experimenteze noi tehnologii de cultivare, crescând culturi precum roșiile cherry, pentru a diversifica și mai mult oferta fermei.

Povestea sa, relatată de televiziunea de stat CCTV dar și de publicațiile locale, a emoționat nenumărați oameni din mediul online și a atras un val de susținere.

O persoană a spus: „De la a avea doar un deget și un deget de la picior funcționale până la a deveni un antreprenor de succes, el a demonstrat prin fapte că viața are posibilități nelimitate. Continuă, ești uimitor.”

Alta a spus: „Aceasta este poate cea mai bună interpretare a zicalei „O mamă devine puternică pentru copilul ei”. Mama a asamblat mașina cu mâinile ei; fiul a mers mai departe cu hotărâre în drumul său antreprenorial. Sunt profund emoționat până la lacrimi.”