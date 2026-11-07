China acoperă pășunile de pe „acoperișul lumii” cu panouri solare. Pentru mulți dintre ciobanii tibetani e un dezastru, alții profită

4 minute de citit Publicat la 23:28 07 Noi 2026 Modificat la 23:28 07 Noi 2026

Cercetătorii spun că proiectele solare transformă viața pe podiș, unde mii de nomazi tibetani au fost relocați în localități rurale la începutul anilor 2000. Foto: Getty Images

În cadrul eforturilor de a-și diversifica sursele de energie, China a început să acopere pășunile de pe „acoperișul lumii” cu panouri solare. Instalații uriașe, pe zeci de mii de hectare, au fragmentat zonele unde ciobanii se duceau cu oile, caprele și iacii la păscut. Viața a devenit surprinzător mai ușoară și mai profitabilă pentru unii dintre ciobanii de pe cel mai înalt platou al lumii, dar nu pentru toți. Pentru mulți, fragmentarea pășunilor înseamnă că abia își mai pot câștiga existența, relatează Reuters.

„Pășunatul a devenit mult mai ușor pentru noi”, a spus Li Yonglin, un cioban în vârstă de 25 de ani, unul dintre cei care au primit dreptul de a-și trimite oile la păscut în parcul solar îngrădit din Gonghe, un comitat aflat în nord-vestul provinciei Qinghai.

„Dimineața, pur și simplu deschidem porțile de la țarcul oilor și nu trebuie să le supraveghem. Ele se întorc singure seara și le închidem la loc în țarc”, a spus tânărul.

Li estimează că această nouă abordare i-a adus venituri în plus în jur de 7.500 - 8.900 de dolari, de la 2.000 - 3.000 de dolari cât câștiga înainte.

„Viața s-a schimbat enorm”, a spus un alt cioban, Wen Yujun, care în prezent poate să aibă grijă aproape singur de o turmă de 700-800 de oi.

„Înainte nici nu mi-aș fi putut imagina așa ceva”, a adăugat bărbatul în vârstă de 43 de ani, care estimează că venitul său anual a crescut de opt ori, ajungând la aproximativ 80.000 de yuani.

Potrivit presei de stat chineze, până în luna iulie a anului 2026, 6.330 de gospodării din cinci orașe au beneficiat de cele 56 de zone de pășunat din Hainan, o regiune cu populație majoritar tibetană care include și comitatul Gonghe. Nu au fost precizate însă câte gospodării au primit efectiv acces la aceste pășuni.

Bani mai mulți, dar se pierd tradițiile

Aceste cifre inițiale sugerează că proiectele Chinei întinse pe sute de mii de hectare din vastul platou Qinghai-Tibet generează venituri în plus pentru unii localnici, deși oamenii de știință și alții avertizează că pun în pericol stilul de viață tradițional din regiune .

Potrivit unui studiu, regiunea, numită uneori „acoperișul lumii”, unde comunitățile nomade cresc animale de mii de ani, deține aproape jumătate din potențialul Chinei de producere a energiei solare, devenind astfel un punct central al eforturilor de dezvoltare a energiei regenerabile.

În iulie, în China, energia solară a depășit cărbunele, devenind principala sursă de capacitate instalată de producere a energiei electrice. Autoritățile intenționează să majoreze cu încă 53% producția de energie eoliană și solară în următorii cinci ani.

Parcul în care pasc oile lui Li se întinde pe 60.000 de hectare. Complexul își reduce din costurile de tundere a vegetației permițând oilor să pască libere, a declarat Cao Jun, responsabil cu siguranța în cadrul unui proiect al companiei de stat State Power Investment Corporation (SPIC), din Hainan.

Este o situație de tip „win-win” (ambele părți câștigă n.red), a declarat el pentru Reuters.

Energia produsă în acest parc eolian este livrată în toată țara, inclusiv în capitala Beijing și Shanghai, principalul centru comercial al Chinei.

Însă integrarea creșterii animalelor în infrastructura parcurilor solare nu este văzută cu ochi buni de toată lumea.

Cercetătorii spun că proiectele solare transformă viața pe podiș, unde mii de nomazi tibetani au fost relocați în localități rurale la începutul anilor 2000, în cadrul eforturilor guvernului de a opri degradarea ecologică.

„Poți găsi câteva locuri în jurul panourilor solare unde să duci animalele la păscut, dar acestea nu sunt potrivite pentru ca nomazii și ciobanii să-și câștige existența”, a declarat cercetătorul Tsewang Dorji, de la Tibet Policy Institute, din orașul Dharamsala, situat în regiunea muntoasă a Indiei.

Localnicii nu au putere de decizie atunci când vine vorba de transformarea pășunilor în proiecte de producere a energiei solare, a declarat un cercetător care studiază conservarea mediului și dezvoltarea infrastructurii energetice în regiune.

Parcurile solare reduc din pășunile odată libere

Astfel de instalații fragmentează pășunile care înainte erau întinse și neîngrădite, îngreunându-le ciobanilor sarcina de a supraveghea animalele, a adăugat cercetătorul, care a cerut să rămână anonim pentru a-și proteja colaboratorii.

16 gospodării au primit permisiunea să-și trimită oile la păscut în parcul solar pentru o perioadă limitată de timp, a anunțat guvernul din Gonghe în 2024.

Un număr mic de nomazi au fost „angajați doar de fațadă pentru a duce oile la păscut”, însă caprele și iacii au fost, în general, excluși, a declarat Mandie McKeown, directoarea departamentului de advocacy al organizației de mediu Foundation for Gaia, cu sediul în Marea Britanie.

Dovezile arată că „aceasta nu este o forma de păstorit practicată în mod tradițional” în regiune, a spus McKeown pentru Reuters.

Vântul trece printre stâlpii și cablurile parcurilor solare produce sunete „persistente și neliniștitoare”, care îi deranjează atât pe oameni, cât și pe animale, a scris într-un articol științific din luna iunie antropologul Sanggay Tashi de la Universitatea din Colorado Boulder, cu privire la localnicii din Qinghai.

Documente guvernamentale, publicate online în 2017, consemnau o plângere, fără dată, potrivit căreia centralele fotovoltaice din Gonghe ar fi afectat pășunile, lăsând oile și vitele fără suficientă iarbă pentru hrană.

Documentele, care menționau Hainan drept regiunea administrativă în care a fost depusă plângerea, fără să identifice persoana care a formulat-o, arătau că o anchetă nu a confirmat acuzațiile. Acestea precizau, totodată, că pășunatul nu era permis în zona respectivă.