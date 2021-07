Computerele hoților de curent care minau criptomonede, strivite cu compactorul, în Borneo

Cele peste 1.000 de computere au fost confiscate în mai multe raiduri desfășurate în perioada februarie - aprilie de autoritățile malaeziene.

Polițiștii din insula Borneo au arestat, cu aceste ocazii, opt persoane, acuzate că au furat curent în valoare de 2 milioane de dolari, necesar operațiunilor de minare.

"Cei implicați în minarea de criptomonede au furat electricitate. Acțiunilor lor pun în pericol viața și proprietatea, pentru că pot provoca pene de curent", a arătat un oficial al poliției din Miri, unde au fost confiscate computerele.

Valoarea celor 1.069 de dispozitive sechestrate de poliție este de 1,2 milioane de dolari, mai mică decât a electricității utilizate pentru a produce bitcoini.

Pentru a distruge într-o manieră exemplară și definitivă computerele, polițiștii le-au dus în parcarea instituției și le-au strivit cu un compactor de asfalt.

Crypto crackdown: Malaysian police steamroll bitcoin machines.



Authorities on Borneo island discovered the machines, worth an estimated 5.3 million ringgit ($1.25 million), in crackdowns between February and April, and say they were powered using stolen electricity pic.twitter.com/idKQgvCrjm