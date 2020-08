Dezastru ecologic în Mauritius. O navă cargo s-a rupt în două, iar mii de tone de petrol s-au scurs în ocean

O navă de marfă de pe coasta Insulei Mauritius,care a poluat oceanul cu tone de deversări de petrol, s-a rupt în două, cauzând astfel o scurgere și mai mare de petrol. „În jurul orei 16:30, o bucată din partea superioară a navei a fost desprinsă”, a declarat Comitetul Național de Criză din Insula Mauritius printr-un comunicat.

Nava japoneză, MV Wakashio, se deplasa prin zona Ponte de Ensy la sfârșitul lunii iulie și a început să scurgă tone de petrol în Oceanul Indian săptămâna trecută. O operațiune amplă de curățare a fost demarată de localnici. La începutul acestei săptămâni, o crăpătură din interiorul navei s-a extins și a dus la distrugerea navei, care a a tranformat acum apele cristaline într-un dezastru ecologic.

Tal Harris, coorodonatorul de comunicarea Greenpeace Africa Internațional, a declarat pentru CNN că autoritățile au „decretat zona ca zonă interzisă” și voluntarilor li s-a solicitat încetarea activităților.

Sunil Dowarkasing, un fost startegist pentru Greenpeace International și fost membru al Parlamentului din Mauritius a declarat că unul dintre cele trei rezervoare de petrol a navei a fost deja vărsat în ocean iar echpajul navei încerca din răsputeri să golească celelate două rezervoare înainte ca acestea să ajungă în Ocean. Din păcate, acest lucru nu le-a reușit.

