Etiopia a lansat contraofensiva împotriva rebelilor Tigray și a trupelor din Eritreea. Violențele s-ar putea extinde în Cornul Africii

Accesul la mare este un alt subiect care a tensionat relațiile dintre cele două țări. Foto: Getty Images

Guvernul Etiopiei desfășoară forțe militare într-un oraș aflat la granița cu Eritrea, zonă care a fost anterior controlată de rebelii Tigray, au declarat localnici pentru Reuters. În paralel, diplomații încearcă să oprească pe ultima sută de metri un război între cele două țări vecine din Cornul Africii. Experții se tem că izbucnirea unui conflict de amploare între Etiopia și Eritreea ar putea duce la o escaladare a violențelor în toată regiunea.

Mai mulți martori și o organizație care monitorizează conflictul au spus că trupe din Eritreea au trecut granița, săptămâna trecută, în Zalambessa, în apropierea celui mai nordic punct al Etiopiei, pentru a-i sprijini pe rebelii.

Contraofensiva lansată de guvernul Etiopiei i-a izgonit pe rebeli din mai multe orașe, forțându-i să se retragă spre nordul țării.

Până marți, armata ajunsese în Zalambessa, un oraș cu aproximativ 15.000 de locuitori, situat pe partea etiopiană a graniței cu Eritreea, au declarat șase surse pentru Reuters. Printre acestea se numără patru persoane aflate în contact cu locuitorii, un diplomat și un expert în conflict, care țin legătura cu părțile beligerante.

Nu este însă clar dacă trupele eritreene sau rebelii se mai aflau acolo marți, scrie Reuters.

Asmara (capitala Eritreei) a negat orice incursiune în Etiopia și a cerut Organizației Națiunilor Unite (ONU) să adopte măsuri de descurajare împotriva Etiopiei.

Autoritățile de la Asmara susțin că acuzațiile Addis Abeba privind o invazie a forțelor eritreene echivalează cu o „declarație de război”.

Noi lupte au izbucnit în Etiopia luna trecută după ce alianța rebelă condusă de Frontul de Eliberare a Poporului din Tigray (TPLF) a lansat o ofensivă, reaprinzând astfel un război în care au murit sute de mii de oameni între anii 2020-2022.

Scrisori contradictorii către ONU

După ani de conflict, Etiopia și Eritreea au ajuns la pace în 2018, iar Eritreea a sprijinit guvernul federal al Etiopiei în timpul războiului civil din regiunea Tigray dintre anii 2020-2022. Relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat din nou.

Etiopia acuză Eritreea că îi susține pe rebeli și a trimis o scrisoare membrilor Consiliului de Securitate al ONU, în care a afirmat că trupele eritreene au înaintat cu până la 60 de kilometri în interiorul teritoriului etiopian.

Ministrul de Externe al Eritreei, Osman Saleh, a cerut Consiliului de Securitate să ia măsuri împotriva Addis Abeba, într-o scrisoare văzută de Reuters. El a invocat capitolul VII din Carta ONU, care permite adoptarea unor măsuri ce variază de la sancțiuni până la acțiuni militare.

Marți, membrii Consiliului de Securitate urmau să aibă o reuniune cu ușile închise privind situația din Cornul Africii, a anunțat Grecia, care deține președinția Consiliului de Securitate.

Accesul la mare este un alt subiect care a tensionat relațiile dintre cele două țări. Etiopia a avut acces la o coastă maritimă timp de mai multe decenii, până când Eritreea și-a câștigat independența față de Addis Abeba, în 1993. Etiopia susține că restabilirea accesului la mare este o chestiune existențială, dar a afirmat că acest obiectiv va fi atins prin pace și dialog.

În condițiile în care Etiopia și Eritreea se află din nou în tabere opuse, conflictele continuă în alte zone din regiune și tensiunile în escaladare din Marea Roșie, există temeri că o contagiune a violențelor pe continentul african la o scară mai largă.