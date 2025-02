Explozii în Israel - mai multe autobuze au sărit în aer. Autoritățile israeliene suspectează un atac terorist

Mai multe autobuze au explodat, joi seara, într-un oraș din Israel, a informat poliția israeliană. Conform autorităților israeliene, exploziile ar fi fost parte a unui atac terorist.

„Au fost primite mai multe rapoarte despre explozii care au implicat mai multe autobuze în diferite locuri din Bat Yam”. Bat Yam este un oraş la sud de Tel Aviv, a transmis poliţia, adăugând că suspecţii sunt căutaţi.

Potrivit presei israeliene, autobuzele erau fără pasageri şi staţionau.

BREAKING: ?‼️ Israeli police: says multiple reports have been received of explosions involving several buses at different locations in Bat Yam, central Israel.



“Large police forces are at the scenes, searching for suspects. Police bomb disposal units are scanning for… pic.twitter.com/USzKsJAMHM