Cel puţin trei persoane, între care doi pompieri, au murit, iar alte 50 de persoane au fost rănite în urma unei explozii izbucnite sâmbătă dimineaţa într-un cartier centrul al Parisului, au informat autorităţile, relatează site-ul agenţiei Reuters.

Explozia s-a produs într-un imobil în care se află o brutărie şi un restaurant la parter şi unde pompierii interveniseră pentru o scurgere de gaze în arondismentul IX din Paris.

În urma exploziei s-a declanşat un incendiu, iar opt maşini au fost incendiate.

Deflagraţia a fost într-atât de puternică încât s-au spart geamurile şi vitrinele magazinelor şi clădirilor din apropiere.

Peste 200 de pompieri şi sute de poliţişti au fost mobilizaţi la incidentul din al 9-lea arondisment, după ce în urma exploziei mai multe clădiri au fost afectate.

Parchetul din Paris a deschis o anchetă, care a fost încredinţată Direcţiei regionale a poliţiei judiciare pentru a stabili cauzele care au dus la această explozie puternică.



NEW: Video shows the moments after this morning's gas explosion at a bakery in Paris, killing 3 people and injuring 46 pic.twitter.com/U2XVwO4LwK