S-a redeschis Delfinariul Constanţa. Contractul pentru reprezentaţiile cu delfini ucraineni se ridică la 1,9 milioane de lei

Delfinariul din Constanţa a fost redeschis, sâmbătă, după terminarea lucrărilor de renovare efectuate în ultimele luni, iar spectacolele pentru public cu delfinii şi leii de mare vor fi reluate de duminică, a informat preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Constanţa, Florin Mitroi, în cadrul unei declaraţii de presă, scrie Agerpres.



Reprezentantul CJ şi noul director al Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, Gelu Dănuţ Dincă, numit la începutul acestui an, au precizat că şi în acest sezon de vară reprezentaţiile vor fi susţinute de singurul delfin rămas la delfinariul constănţean, precum şi de delfini contractaţi din Ucraina, refugiaţi de la Harkov împreună cu antrenorii ucraineni. Potrivit directorului Dincă, contractul pentru acest sezon cu firma ucraineană care a adus cei patru delfini se ridică la 1,9 milioane de lei, sumă care este mai mică faţă de cea plătită anul trecut.



Directorului Complexului Muzeal a precizat că lucrările efectuate în ultimele luni la Delfinariu au vizat recondiţionarea tuturor bazinelor existente, fiind folosită o vopsea specială, reparaţii şi reamenajări ale spaţiilor, valoarea acestora ridicându-se la circa 70.000 de lei. De asemenea, sunt în derulare lucrările de construcţie la bazinul nou, cu o capacitate de 5.000 mc şi care va oferi un nivel mult mai bun de confort pentru mamifere, însă acestea vor fi finalizate abia în luna septembrie.



"Nu facem decât să aducem lucrurile într-o normalitate. Consider că nu am făcut ceva extraordinar, dar să ştiţi că a fost mult de muncă pentru că o perioadă lungă au fost lăsate în paragină. Veţi primi să vedeţi cum arătau bazinele, cum arăta interiorul şi cum arăta exteriorul Complexului. În toată această perioadă nu s-a făcut decât să cărăm gunoaie, să tundem iarbă, să toaletăm copaci în exterior, să turnăm trotuare acolo unde a fost nevoie, iar în interior să renovăm toate bazinele existente şi casa de pompe", a afirmat preşedintele CJ Constanţa, Florin Mitroi.



Acesta a arătat că după ce au murit doi delfini în anii trecuţi, au fost demarate căutări pentru cumpărarea a trei delfini proprii ai Delfinariului, însă preţurile sunt destul de mari, putând ajunge şi la 400.000 de euro pentru un singur astfel de mamifer.



Florin Mitroi a arătat că în această vară continuă lucrările de modernizare la Acvariu, acestea fiind realizate în stadiu de 70-80% şi se preconizează să fie finalizate în luna august.



Sâmbătă, adulţii şi copiii au avut acces liber pentru vizitarea întregului Complex Muzeal. De duminică, 15 iunie, când vor începe şi reprezentaţiile la Delfinariu, biletele, care includ şi accesul în microrezervaţie şi la păsările exotice, costă 66 de lei pentru adulţi, iar pentru elevi şi studenţi tariful este de 16 lei, copii sub 7 ani având gratuitate.