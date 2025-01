Încă un cablu submarin a fost distrus în Marea Baltică, după ce NATO a anunțat că trimite forțe în zonă. Mai multe nave sunt suspecte

Un cablu submarin de fibră optică între Letonia și Suedia a fost deteriorat, duminică, anunță presa internațională, care citează autoritățile letone.

Guvernul de la Riga a comunicat că a trimis o navă de patrulare pentru a inspecta un vas suspectat de implicare în acest incident.

Alte două nave din zonă au făcut, de asemenea, obiectul unei investigații, a precizat marina letonă.

„Am stabilit că există pagube externe și că acestea sunt semnificative”, a declarat Evika Silina, șefa guvernului leton, după o reuniune extraordinară a membrilor cabinetului.

Letonia se coordonează cu NATO și cu țările din regiunea Mării Baltice pentru a elucida circumstanțele, a menționat Silina într-o postare pe X.

Premierul suedez Ulf Kristersson a confirmat, la rândul său, că țara sa cooperează cu Letonia și NATO în anchetă.

„Suedia va contribui cu capacități importante la efortul continuu de investigare”, a spus el.

There is information suggesting that at least one data cable between Sweden and Latvia has been damaged in the Baltic Sea. The cable is owned by a Latvian entity. I have been in close contact with my Latvian counterpart, Prime Minister Evika Siliņa, during the day.



Sweden,…