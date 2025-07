Incendii devastatoare și un fenomen rar în Catalonia. Doi oameni au murit, 20.000 au fost izolați, peste 5.000 de hectare au ars

Pe lângă temperaturile ridicate, incendiile de marți s-au suprapus și cu o furtună puternică de vânt, cu rafale de până la 125 km/h, care a dus la formarea unui pirocumulus (un nor de cenușă și fum) fără precedent, care a atins 14 kilometri înălțime.

„În anumite momente a fost foarte dificil de gestionat”, a recunoscut consiliera Núria Parlon într-o declarație pentru TV3, din centrul de comandă operativ, unde s-au reunit echipele de stingere, protecție civilă, servicii medicale de urgență și reprezentanți ai poliției.

Flăcările au fost devastatoare. În localitățile Torrefeta și Florejacs au ars aproximativ 5.000 de hectare.

A massive wildfire in the municipalities of Torrefeta and Florejacs, in the Segarra region of Catalonia, has burned around 1,000 hectares, according to preliminary data.



