Vreme de foc în Europa: E alertă roșie de caniculă în Franța, Italia, Spania și Portugalia. Temperaturi record și în UK

Europa se confruntă cu un val de căldură extremă. Foto: Getty Images

Europa se confruntă cu un val de căldură extremă, cu temperaturi record și alerte de caniculă emise în mai multe țări, de la Franța și Italia până în Grecia și Balcani. Zeci de regiuni sunt sub cod roșu, școlile se închid, iar incendiile de vegetație forțează evacuări în zone afectate de secetă și vânt puternic, scrie BBC.

Un număr record de alerte de caniculă a fost emis în Franța, în contextul în care țara, alături de alte zone din sudul și estul Europei, continuă să fie afectată de temperaturi extreme.

Parisul și alte 15 departamente au fost plasate marți sub cod roșu de caniculă, cel mai sever nivel de alertă, iar alte 68 de departamente se află sub cod portocaliu. Luni, 84 din cele 96 de regiuni continentale ale Franței erau sub alertă portocalie, ceea ce ministrul francez al Climei, Agnès Pannier-Runacher, a descris drept o situație „fără precedent”.

Alerte de caniculă sunt în vigoare și în Spania, Portugalia, Italia, Germania, Marea Britanie și în țări din Balcani, precum Croația.

Spania și Portugalia au înregistrat în weekend cele mai ridicate temperaturi pentru luna iunie din istorie. În El Granado, în regiunea Andaluzia, s-au înregistrat 46°C sâmbătă, iar în orașul Mora din centrul Portugaliei s-au atins 46,6°C duminică.

Mai multe state au activat servicii medicale de urgență și au îndemnat populația să rămână în locuințe pe cât posibil.

Școli închise în Franța din cauza caniculei

Aproape 200 de școli din Franța au fost închise total sau parțial din cauza valului de căldură, care afectează Europa de mai bine de o săptămână și care se estimează că va atinge punctul maxim la mijlocul acestei săptămâni.

Alertele roșii din Franța intră în vigoare marți, la ora 12:00 (ora locală).

În sudul Franței, în regiunea muntoasă Corbières, mai multe incendii de vegetație au izbucnit duminică, forțând evacuări și închiderea unei autostrăzi. Incendiile au fost între timp ținute sub control, potrivit autorităților locale.

Cod roșu de caniculă și în Italia

În Italia, 21 de orașe, inclusiv Roma, Milano și Veneția, dar și insula Sardinia, se află, de asemenea, sub alertă roșie.

Mario Guarino, vicepreședintele Societății Italiene de Medicină de Urgență, a declarat pentru agenția AFP că spitalele din întreaga țară au raportat o creștere cu 10% a cazurilor de insolație.

Cea mai fierbinte zi de iunie în UK

În Marea Britanie, luni a fost aproape una dintre cele mai fierbinți zile de iunie înregistrate vreodată.

La aeroportul Heathrow din Londra s-au înregistrat 33,1°C, iar la Wimbledon 32,9°C, fiind cea mai caldă zi de deschidere a turneului din istorie.

Temperaturi extreme și în Spania și Portugalia

În Spania, aflată pe cale să înregistreze cea mai fierbinte lună iunie din istorie, alertele de caniculă rămân valabile.

Situația este similară în Portugalia, unde șapte districte, inclusiv capitala Lisabona, sunt sub alertă roșie.

Vreme de foc în Europa

În Germania, serviciul meteorologic național a avertizat că temperaturile ar putea atinge aproape 38°C marți și miercuri, niveluri ce ar putea doborî noi recorduri.

Valul de căldură a scăzut nivelul apei în fluviul Rin, un coridor important pentru transportul fluvial, ceea ce a dus la limitarea cantității de marfă transportată și la creșterea costurilor de transport.

Țările din zona Balcanilor se confruntă și ele cu temperaturi extreme, deși în unele zone valorile au început să scadă ușor.

În Turcia, autoritățile au evacuat peste 50.000 de persoane, în special din orașul Izmir, aflat în vestul țării, în timp ce pompierii au luptat cu sute de incendii izbucnite în ultimele zile. Focurile, alimentate de rafale de vânt de până la 120 km/h, au distrus cel puțin 20 de locuințe.

Incendii de vegetație au fost raportate și în Croația, unde sunt în vigoare alerte roșii în zonele de coastă. În Muntenegru, autoritățile au emis avertizări de temperaturi extreme.

În Grecia, temperaturile s-au apropiat de 40°C timp de mai multe zile, iar în localități de coastă de lângă Atena au izbucnit incendii care au distrus locuințe și au forțat evacuarea populației.

Miercurea trecută, Serbia a raportat cea mai caldă zi din istorie, iar luni, serviciul meteorologic a avertizat că mare parte din țară se află sub „condiții severe și extreme de secetă”.

La Sarajevo, capitala Bosniei și Herțegovinei, s-au înregistrat joi 38,8°C, un record istoric. În Slovenia, sâmbătă a fost cea mai fierbinte zi de iunie înregistrată vreodată.

În capitala Macedoniei de Nord, Skopje, s-au înregistrat vineri 42°C, iar valorile ridicate sunt așteptate să continue.