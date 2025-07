Scene dramatice în Indonezia. Un feribot care transporta 280 de turişti a luat foc: cel puţin 3 morţi şi zeci de dispăruţi

Scene dramatice s-au petrecut duminică în largul insulei Talise, după ce a izbucnit un incendiu catastrofal pe un feribot la bordul căruia se aflau 280 de turişti. Sute de persoane au sărit în apă ca să se salveze din calea flăcărilor. Din nefericire, au spus autorităţile din Indonezia, cel puţin trei oameni au murit şi zeci sunt daţi dispăruţi. Potrivit primelor informaţii, 150 de persoane au fost salvate, iar operaţiunile de căutare şi salvare a celor date dispărute sunt în plină desfăşurare. Atenţie, urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional.

Un incendiu catastrofal a izbucnit pe feribotul de pasageri KM Barcelona VA în timp ce se afla în largul insulei Talise, Regența Minahasa Nord, Sulawesi de Nord, Indonezia.

Cel puțin trei decese sunt confirmate, iar 150 de persoane au fost salvate de marina indoneziană, paza de coastă, Basarnas și pescarii locali, deși zeci de persoane sunt în continuare date dispărute, conform publicaţiei Sahara Reporters.

Nava, care transporta 280 de pasageri de la Insulele Talaud la Manado, a luat foc la 500 de metri de țărm, probabil în apropierea camerei motoarelor, cauza fiind în curs de investigare. Peste 10 ambulanțe au tratat supraviețuitorii pentru arsuri, inhalare de fum și hipotermie în portul Talise.

Ministerul indonezian al Transporturilor investighează posibila supraaglomerare și încălcări ale normelor de siguranță, iar operatorul se confruntă cu o posibilă răspundere penală, conform Kompas.

All passengers evacuated



The fire broke out on KM Barcelona III en route from Talaud Islands to Manado



Rescue ops by Navy, Bakamla & SAR teams saved 280 onboard



Sadly, 3 passengers died due to illness during the evacuation, not from the fire.#Indonesia https://t.co/jaC4ZC9Vht pic.twitter.com/1hHl6Qx7cb