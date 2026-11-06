Iranul sfidează blocada navală a SUA: China și alte trei țări primesc dreptul de a traversa strâmtoarea Ormuz

2 minute de citit Publicat la 19:19 06 Noi 2026 Modificat la 19:19 06 Noi 2026

Iranul percepe taxe de tranzit navelor chineze și indiene, în timp ce navele qatareze trec gratuit. Sursa foto: Getty Images

Iranul a acordat navelor comerciale din China, India, Irak și Qatar derogări de la restricțiile impuse în strâmtoarea Ormuz, o decizie care ar putea complica blocada navală instituită de Washington asupra porturilor iraniene, oferind în același timp celor patru țări acces preferențial la una dintre cele mai importante rute maritime și petroliere din lume, potrivit Business Insider Africa.

Amir Hayat Moqaddam, vicepreședintele Comisiei pentru Securitate Națională și Politică Externă din Parlamentul iranian, a declarat că navele celor patru țări pot traversa calea navigabilă strategică fără a fi împiedicate.

El a făcut aceste declarații pentru Agenția de Știri a Studenților Iranieni (ISNA), informațiile fiind relatate de Iranwire și preluate ulterior de South China Morning Post.

Moqaddam a spus că derogările au fost acordate pe baza intereselor strategice, India facilitând aprovizionarea Iranului cu produse farmaceutice, iar tratamentul preferențial acordat Chinei având ca scop asigurarea sprijinului politic al Beijingului.

Potrivit informațiilor, Iranul percepe taxe de tranzit navelor chineze și indiene, în timp ce navele qatareze trec gratuit. Condițiile aplicabile navelor irakiene nu sunt încă clare.

Aceste derogări se bazează pe înțelegeri anterioare, comandamentul militar iranian anunțând în aprilie că Irakul este exceptat de la restricții. Wolfgang Pusztai, analist în domeniul securității și fost atașat al apărării al Austriei în Libia, a declarat pentru Al Jazeera că măsura a fost probabil menită să sprijine redresarea economică a Irakului.

Anunțul vine în contextul în care Statele Unite mențin o blocadă navală asupra porturilor iraniene, ridicând semne de întrebare cu privire la posibilitatea aplicării derogărilor acordate de Teheran fără a declanșa o confruntare cu forțele americane.

Decizia Iranului ar putea complica transporturile maritime

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a declarat că blocada se aplică navelor de toate naționalitățile care intră sau ies din zonele de coastă și porturile iraniene, însă navele care nu fac escală în porturile iraniene nu sunt afectate.

Aceasta înseamnă că derogările acordate de Iran nu protejează automat navele de măsurile de aplicare a blocadei americane dacă acestea desfășoară activități comerciale cu porturile iraniene.

Al Jazeera explică faptul că derogările acordate de Iran ar putea submina blocada navală americană, permițând navelor unor parteneri comerciali importanți, precum China și India, să continue să aibă acces la porturile iraniene. Astfel, Washingtonul ar putea fi nevoit să aleagă între aplicarea restricțiilor și riscul unei confruntări cu țările ale căror nave le interceptează.

Această evoluție este importantă și pentru economiile africane expuse perturbărilor transportului maritim din Golf, în special din cauza creșterii costurilor combustibililor și îngrășămintelor.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), prin strâmtoarea Ormuz au tranzitat în medie 20 de milioane de barili de țiței și produse petroliere pe zi în 2025, reprezentând aproximativ un sfert din comerțul mondial cu petrol transportat pe mare.

Kpler estimează că transporturile de benzină, motorină și combustibil pentru avioane care au tranzitat strâmtoarea au reprezentat 42% din totalul importurilor de combustibili rafinați pe cale maritimă în Africa de Est și Africa de Sud în 2025, ceea ce face ca aceste regiuni să fie vulnerabile la perturbări prelungite ale transportului maritim.