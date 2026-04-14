Blocada navală asupra Iranului va declanșa o spirală a devalorizării monedei și hiperinflație. Economist: "Războiul se încheie rapid"

Blocada SUA asupra navelor care intră sau ies din porturile iraniene a intrat în vigoare luni, în contextul în care președintele Donald Trump încearcă să facă presiuni asupra Iranului prin tăierea veniturilor sale din petrol. Potrivit economiștilor citați de Fortune, economia Iranului ar putea intra în colaps, înregistrând pierderi de 13 miliarde de dolari pe lună.

Economia iraniană era deja în ruină înainte ca SUA și Israelul să lanseze războiul împotriva republicii islamice în urmă cu mai bine de șase săptămâni, iar rapoartele indică faptul că bombardamentele neobosite au împins regimul în pragul prăpastiei.

În ciuda pierderilor mari suferite de armata iraniană, aceasta are încă suficiente rachete și drone pentru a închide eficient strâmtoarea Ormuz, permițând în același timp propriilor petroliere să treacă. Controlul Teheranului asupra căii navigabile înguste este cea mai puternică armă a sa, pe măsură ce piețele globale de energie se clatină din cauza penuriilor, dar o blocadă americană ar putea întoarce rolurile.

„Bazându-se pe această mașină de făcut bani, economia se prăbușește, oferindu-le mullahilor motivația de care au nevoie pentru a negocia cu seriozitate”, a scris Robin Brooks, cercetător senior la Brookings Institution, într-o postare pe Substack luni.

Asta după ce discuțiile dintre SUA și Iran în Pakistan au eșuat în weekend, punând sub semnul întrebării un armistițiu fragil de două săptămâni, ambele părți părând nemotivate să cedeze.

Între timp, reacția pieței la blocadă a fost moderată, indicele S&P 500 și Nasdaq rămânând în mare parte stagnante, în timp ce prețurile petrolului și-au redus câștigurile.

Brooks a recunoscut că regimul s-ar putea să nu fie deranjat de dificultățile economice pe care le suferă poporul iranian din cauza blocadei, adăugând că este incert câte săptămâni trebuie să fie în vigoare pentru a stimula Teheranul să continue discuțiile.

„Dar ceea ce știu este următorul lucru: pe măsură ce exporturile de petrol ale Iranului se prăbușesc, nu va exista numerar pentru importuri, așa că activitatea implodează, moneda intră într-o spirală de devalorizare și urmează hiperinflația”, a prezis el.

Iranul ar urma să se confrunte cu o hiperinflație devastatoare

De fapt, hiperinflația ar putea fi iminentă. Locuitorii din Teheran și din alte orașe au declarat pentru Reuters că unele prețuri au crescut cu aproximativ 40% de la începutul războiului, deoarece rialul a scăzut cu 8% față de dolar pe piața neagră.

Consecințele economice ale unei blocade sunt atât de grave încât Brooks a declarat: „Nu am nicio îndoială” că regimul va relua discuțiile.

Cu siguranță, oprirea fluxului de petrol iranian ar putea provoca perturbări suplimentare pe piețele energetice. Dar el a subliniat că Iranul este un furnizor relativ mic de petrol, iar întreruperea acestuia nu ar trebui să ridice contractele futures pentru țițeiul Brent cu mult peste 120 de dolari pe baril. Luni, prețul de referință a crescut cu 6%, ajungând la 100,88 dolari, după ce a crescut cu 8% anterior.

Per total, blocada are mai multe avantaje decât dezavantaje, iar efectul său asupra petrolului este un risc gestionabil, a adăugat el: „Scopul este de a pune capăt acestui război mai rapid, aducând mullahii la masa negocierilor cu bună-credință.”

Brooks a cerut o blocadă navală de când Iranul a închis strâmtoarea Ormuz. Alții au promovat-o, de asemenea, ca o opțiune preferată față de desfășurarea trupelor terestre americane pentru a prelua controlul asupra strâmtorii.

Blocada se oprește, de asemenea, cu mult înainte de amenințările apocaliptice anterioare ale lui Trump de a bombarda Iranul și de a-l aduce „înapoi în Epoca de Piatră” și de a-i șterge civilizația.

Miad Maleki, cercetător senior la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor și fost oficial al Departamentului Trezoreriei, a calculat că blocada navală a SUA va costa Iranului aproximativ 435 de milioane de dolari pe zi în pagube economice, sau 13 miliarde de dolari pe lună.

„Rialul intră în colaps terminal. Alternativele Iranului în afara strâmtorii pot înlocui mai puțin de 10% din debitul din Golf. Blocada face ca rezistența continuă să fie imposibilă din punct de vedere economic”, a postat el pe X.