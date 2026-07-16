Şeful AIE avertizează că războiul din Iran pune în pericol economia globală şi că Ormuz trebuie redeschisă: "Pieţele sunt nervoase"

Şeful AIE avertizează că Ormuz trebuie redeschisă. FOTO: Getty Images

Economia globală se va confrunta cu o nouă provocare în situaţia în care conflictul care a blocat Strâmtoarea Ormuz nu va fi rezolvat în câteva săptămâni, a declarat directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, notează Agerpres.

"Pieţele sunt nervoase" şi se confruntă cu o "mare incertitudine" din cauza escaladării atacurilor din ambele părţi, care ameninţă să perturbe transporturile de petrol, îngrăşăminte, gaze naturale şi alte mărfuri prin această cale navigabilă cheie, a declarat Birol într-un interviu acordat miercuri în marja Forumului de Securitate Aspen din Colorado.

Traficul prin Strâmtoare Ormuz s-a redus semnificativ în ultima săptămână, deoarece navele au fost atacate, iar SUA au reimpus o blocadă asupra transporturilor maritime iraniene. Încărcările de petrol ale Arabiei Saudite din interiorul Golfului Persic au scăzut în urma atacurilor asupra tancurilor petroliere, în timp ce Organizaţia Maritimă Internaţională a declarat că Strâmtoare Ormuz rămâne prea periculoasă pentru tranzitarea navelor comerciale.

"Dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, s-ar putea să ne confruntăm, din nou, cu unele dificultăţi pentru economiile din întreaga lume, inclusiv cele din regiune, naţiunile în curs de dezvoltare şi Asia", a declarat Birol. "Nu vorbim de luni, ci de săptămâni", după care strâmtoarea trebuie să fie "complet deschisă, necondiţionat deschisă", a spus Birol.

Chiar dacă întreruperea livrărilor de energie şi materii prime din Golful Persic a afectat economii precum Coreea de Sud şi Japonia, ţări precum Bangladesh, Pakistan şi India sunt mult mai vulnerabile la astfel de întreruperi, a subliniat Birol.

Agenţia Internaţională pentru Energie este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Organizaţia a fost înfiinţată ca răspuns la primul şoc petrolier din 1973 - 1974, pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă.