Israelul a ras de pe fața pământului un sat din Liban. SUA: "Nu vrem să vedem așa ceva". Ar fi fost lovit sanctuarul Sf. Benjamin

Statele Unite au reacționat, joi, după ce pe rețelele sociale s-a viralizat un clip în care se pot vedea multiple explozii de mari proporții, în care ar fi fost distrusă o întreagă localitate din Liban, notează CNN.

Înregistrarea a fost realizată chiar de membrii Forțelor Israeliene de Apărare, IDF.

CNN a stabilit prin geolocalizare că exploziile au avut loc în localitatea Mhaibib din regiunea Nabatiyeh, la aproximativ doi kilometri de granița cu Israelul. Deflagrațiile sunt vizibile în apropierea a cel puțin două duzini de clădiri.

"Evident, nu vrem să vedem localități întregi distruse. Nu vrem să vedem case și alte clădiri civile distruse", a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller, atunci când a fost întrebat despre imaginile și distribuite miercuri.

Live before the eyes of the world:



Israel wipes out the entire village of Mhaibib in South Lebanon, home to the 2,000-year-old shrine of Prophet Benjamin.



History reduced to rubble.



Centuries of heritage gone.



While the “international community” just watches in silence. pic.twitter.com/MxeMOIuLKc