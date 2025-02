Lidera extremei dreapta din Germania, Alice Weidel, pusă la punct într-o dezbatere de Friedrich Merz: „Uitați-vă la imaginea asta”

Primii patru candidați la funcția de cancelar, Friedrich Merz, Olaf Scholz, Robert Habeck și Alice Weidel au urcat pe scenă pentru o dezbatere aprinsă, televizată, duminică seara, înainte de alegerile cruciale din Germania, de duminica viitoare.

Dezbaterea a fost una aprinsă despre economie, Ucraina, migrație și discursul vicepreședintelui SUA JD Vance.

Alice Weidel, candidata partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), a insistat că „pacea și războiul vor decide aceste alegeri”.

Ea a spus că propunerea lui Merz de a trimite rachete de croazieră puternice Taurus în Ucraina a fost o „provocare pentru Rusia” și a laudat eforturile președintelui american Donald Trump de a promova negocierile de pace.

Merz a sugerat că Weidel evită să discute despre vinovăția Moscovei pentru război și că președintele rus Vladimir Putin are ochii pe „teritoriul NATO”. Candidatul la cancelarul Verzilor, Robert Habeck, a spus că toate partidele, cu excepția AfD, au fost la unison în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei.

La un moment, candidatul CDU, Friedrich Merz, a avut un discurs furibund la adresa liderei extremei dreapta, pe care a pus-o să privească o imagine cu Ucraina devastată de războiul lui Putin și i-a transmis acesteia că „Germania nu e neutră”.

„Uitați-vă la imaginea aceasta cu ucraineni, doamnă Weidel. Tocmai ce ați spus aici o frază, că nu mai sunt percepuți ca o țară neutră de Rusia.

Nu. Doamnă Weidel, nu suntem neutri. Nu intervenim în război, dar suntem de partea Ucrainei și, împreună cu Ucraina, apărăm ordinea politică și democratică pe care o avem și aici și despre care tocmai am vorbit.

Voi face tot ce pot pentru a preveni ca rușii să pună mână pe decizia și responsabilitatea politică din această țară.

Nu suntem neutri și nu vom fi”, i-a transmis acesta Alicei Weidel.

German Chancellor Candidate (CDU/CSU) Friedrich Merz to far-right AfD Leader Alice Weidel:



“No, we are not neutral, Ms. Weidel! We stand with Ukraine. These are the people we support.” pic.twitter.com/Lm3EbINdF2