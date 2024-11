Cum arată catedrala Notre-Dame după renovare. Autorităţile iau în calcul noi reguli pentru turişti

"Noua" Notre-Dame este o catedrală plină de lumină, cu inserții de modernitate sobră. Deși macaralele și schelele sunt încă vizibile, maxi-șantierul care a costat peste 700 de milioane de euro este de acum finalizat.

În interiorul Notre-Dame, distrus de un incendiu în urmă cu cinci ani, a fost renovată cu elemente revoluționare, desigur urmând tradiția, dar cu multe inovații, relatează La Repubblica.

Impressive images of the Notre Dame restoration in Paris - France ??, as the long-awaited reopening is set for December 8th, with a special ceremony on the 7th



Fifteen million visitors are expected—and the bells have already begun to ring!pic.twitter.com/gDG1v80LH0