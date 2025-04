Gest șocant într-un avion cu 200 de pasageri. O femeie a vrut să deschidă ușa avionului, deasupra Oceanului Indian

Un avion al companiei low-cost Jetstar, care transporta peste 200 de persoane de la Bali către Melbourne, a fost forțat să se întoarcă la sol luni seară, după ce o femeie a încercat să deschidă una dintre ușile avionului în timp ce aeronava zbura deasupra Oceanului Indian, scrie CNN.

„Am avut o aeronavă care s-a întors la aeroportul Denpasar (Bali) în urma unui incident în care o pasageră a devenit agresivă și a încercat să deschidă una dintre ușile aeronavei”, a transmis compania Jetstar într-un comunicat emis marți.

Potrivit unei înregistrări video care circulă pe rețelele sociale, femeia aflată în partea din spate a avionului a reușit să tragă de mânerul ușii, declanșând un semnal de avertizare care a alertat imediat echipajul de bord. Căpitanul a confirmat incidentul prin sistemul audio al aeronavei.

A woman has been arrested for trying to open a door onboard a Jetstar flight to Melbourne. The mid-air emergency forced the captain to turn back to Bali as fellow passengers praised the quick-thinking actions of an off-duty police officer. https://t.co/kJxZ4JtBHO @ChristieCooper7 pic.twitter.com/RtaSEVgN7A