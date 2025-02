„Peștele apocalipsei” a apărut pe o plajă din Insulele Canare și le-a dat fiori spaniolilor: Ceva rău se va întâmpla

Un pește care trăiește la mare adâncime, extrem de rar întâlnit, despre care se spune că prevestește apocalipsa, a ajuns pe o plajă din Insulele Canare.

Creatura, cunoscut sub numele de peștele-vâslă, a fost descoperită de turiști în Lanzarote, pe 10 februarie, stârnind temeri printre superstițioși, potrivit The Independent.

Acest pește lung, în formă de bandă, trăiește de obicei în zona mesopelagică – o zonă de mare adâncine, unde lumina nu poate să pătrundă.

Adesea, el este denumit „peștele apocalipsă” din cauza reputației sale mitice ca semn prevestitor al cutremurelor sau dezastrului natural. În lunile dinaintea cutremurului din 2011, 20 de pești-vâslă au fost descoperiți pe plajele din Japonia.

› Vezi galeria foto ‹

Un videoclip care surprinde momentul în care peștele argintiu, cu înotătoarele sale caracteristice de culoare portocalie, a fost găsit a adunat peste nouă milioane de vizualizări pe Instagram.

A rare deep-sea fish regarded as a harbinger of doom reportedly washed up on a beach in the Canary Islands on 10 February 2025.



They are often called "doomsday fish" because of their mythical reputation as earthquake or natural disaster predictions.



