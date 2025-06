Cel mai ciudat vehicul de luptă: Trike-ul cu roţi uriaşe şi mitralieră în faţa ghidonului, fabricat de Belarus şi folosit de libanezi

Când vine vorba de vehicule militare, de obicei se pune accent pe robusteţe, capacitate de transport, putere de foc sau blindaj, însă există un vehicul militar complet atipic.

Trike-ul Konung a fost dezvoltat de Belarus şi prezentat publicului acum câţiva ani, iar în prezent se află în dotarea armatei libiene, modelul fiind văzut recent defilând la o paradă militară.

Vehiculul de luptă a fost prima dată prezentat la expoziţia MILEX din 2019, fiind destinat raidurilor peste linia frontului, dar şi evacuării răniţilor.

Trike-ul Konung este o motocicletă cu trei roţi cu balon mare, care poate transporta trei persoane sau o persoană şi o targă pe care se află un rănit, iar dreptul ghidonului este montată o mitralieră de calibru mare, posibil o PKM de 7,62 mm, scrie RideApart.com.

Video of the Belarusian Konung military tricycle equipped with a PKM.https://t.co/iDq1lRi9Sz pic.twitter.com/1VmRJdvutI