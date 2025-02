Studiu: Ce tip de partener pe termen lung își doresc femeile și bărbații. Rezultatele i-au bulversat pe cercetători

Preferința pentru parteneri mai tineri a fost constatată în proporție de 55% în cazul participanților la studiu. Sursă foto: Getty Images

O veche prejudecată spune că femeile sunt atrase de bărbați mai în vârstă, în opoziție cu bărbații care preferă femeile mai tinere. Însă rezultatele unui studiu recent arată altceva, relatează The Guardian.

În cadrul studiului, cercetătorii au analizat chestionarele completate de peste 6.000 de persoane.

Acestea au apelat la un serviciu de matrimoniale pentru a intra în legătură cu un potențial partener pe termen lung.

Potrivit celor publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences, atât bărbații, cât și femeile au optat într-o proporție majoritară pentru parteneri mai tineri, cel puțin după prima întâlnire.

Surpriza a fost mare, în special în mediile academice, unde se consideră că tendința globală în favoarea bărbaților mai în vârstă în cuplurile căsătorite și aflate în coabitare reflectă preferințele ambilor parteneri.

La nivel mondial, predomină diferența de vârstă în favoarea bărbaților în cupluri

Paul Eastwick, profesor de psihologie la Universitatea din California și autor principal al studiului, a declarat că descoperirea este "șocantă pentru mulți oameni", deoarece în relațiile romantice bărbații tind să fie mai în vârstă decât partenerele lor.

În plus, femeile spun, la rândul lor, că preferă partenerii mai în vârstă, în general.

La nivel mondial, bărbații căsătoriți sunt în medie cu patru ani mai în vârstă decât soțiile lor.

Cel mai redus decalaj, constatat în Europa și în America de Nord, este ceva mai mic de trei ani.

Cel mai mare decalaj se înregistrează în Africa sub-sahariană, unde bărbații tind să fie cu mai mult de opt ani mai în vârstă decât soțiile lor.

Cum stă situația în SUA și în Anglia

Datele recensământului din SUA arată că, în jumătate din cuplurile căsătorite, bărbatul este cu cel puțin doi ani mai în vârstă decât femeia.

În doar 14% dintre relațiile oficializate la primărie în SUA femeia este mai în vârstă, în aceeași marjă.

În Anglia și Țara Galilor, aproape o treime din cuplurile căsătorite au o diferență de vârstă între parteneri de cinci sau mai mulți ani.

Studiul citat de The Guardian este interesant și în contextul notorietății - și rarității - unor cupluri în care femeia este cu mult mai în vârstă decât partenerul bărbat.

Cel mai la îndemână astfel de exemplu este al președintelui francez Emmanuel Macron (47 de ani) și al soției sale, Brigitte (71 de ani).

Participanții la noul studiu au ales cel mai tânăr dintre doi potențiali parteneri în peste 50% din cazuri

Profesorul Eastwick a declarat că în cadrul noului studiu persoanele au optat să întâlnească cel mai tânăr dintre doi potențiali parteneri în 55% din cazuri.

"Este un efect mic, pe care probabil nu l-ați observa cu ochiul liber, dar care schimbă lucrurile în ansamblu", a spus el.

Dacă femeile tind să prefere bărbații mai tineri, de ce majoritatea femeilor sunt mai tinere în cuplu?

O teorie este că femeile îi pot găsi mai atrăgători pe bărbații mai tineri la început, însă relațiile "se sting" atunci când "vulnerabilitățile tinereții bărbaților ies în evidență".

Femeile se orientează spre bărbați mai tineri pe măsură ce înaintează în vârstă, bărbații fac asta toată viața

O altă posibilă cauză ține de faptul că băieții se maturizează mai târziu.

Astfel, ei sunt mai în vârstă decât potențialele partenere, atunci când acestea încep să-i considere viabili pentru întâlniri.

O altă cercetare în domeniu, realizată anul trecut, a arătat că oamenii, cu cât îmbătrânesc, cu atât preferă un partener mai tânăr.

Dar, în timp ce bărbații au început cu partenere mai tinere, femeile au început cu bărbați mai în vârstă, înainte de a trece la parteneri cu etate similară când au ajuns la vârsta mijlocie și la bărbați mai tineri în anii apropiați pensionării.