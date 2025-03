Un pilot care mergea spre China și-a dat seama abia după 2 ore de zbor că și-a uitat pașaportul acasă și a întors avionul din drum

La două ore după decolarea din Los Angeles spre Shanghai, un zbor al United Airlines a trebuit să se întoarcă din drum pentru că unul dintre piloți și-a uitat pașaportul acasă.

Compania aeriană a recunoscut acest lucru la CNN, preluat de La Repubblica, după ce protestele s-au înmulțit pe Red Note, versiunea chineză a Instagramului, din cauza întârzierii de aproximativ șase ore în care pasagerii au reușit în sfârșit să ajungă în China.

United flight UA198 turned around over Pacific after pilots realized they forgot their passport https://t.co/ZigreaKx0f