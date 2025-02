Un portavion nuclear al SUA s-a ciocnit cu o navă comercială în apropiere de Canalul Suez

Portavionul american cu propulsie nucleară Harry S. Truman s-a ciocnit cu o navă comercială, Besiktas-M, în apropiere de Canalul Suez din Marea Mediterană. Anunţul coliziunii a fost făcut public de un purtător de cuvânt al Marinei SUA.

Momentan, nu se ştie cum a ajuns să se lovească nava de război americană cu vasul care naviga sub pavilionul statului Panama. Şi, din fericire, în urma incidentului, nu s-au înregistrat răniţi şi nici nu s-a produs inundaţie la bordul portavionului nuclear Harry S. Truman, a relatat CNN.

Coliziunea cu nava Besiktas-M a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, în timp ce renumita navă de război opera în apropiere de Port Said, aflat Egipt, a mai precizat un oficial din armata SUA.

Ancheta deschisă în urma incidentului va stabili cauzele acestuia, însă, reprezentantul american a mai menţionat că zona din apropiere de Canalul Suez în care se afla portavionul Harry S. Truman este plină cu nave.

