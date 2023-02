O mașină a intrat în mulțimea dintr-o stație de autobuz, în Ierusalim | Doi morți, printre care un copil, şi mai mulţi răniți

Premierul Benjamin Netanyahu a descris incidentul ca fiind un atac terorist și a ordonat întărirea forțelor de securitate.

Un medic voluntar al serviciului de ambulanță United Hatzalah, Ariel Ben-David, a declarat pentru Radio Armata: "Toată lumea era întinsă, în stare foarte proastă. Spre regretul nostru, un copil nu a supraviețuit".

Poliția a declarat că șoferul a fost "neutralizat", dar nu a fost confirmat imediat că acesta a fost ucis.

Un martor a declarat pentru Channel 12 din Israel că un civil înarmat l-a împușcat pe atacator înainte de sosirea unui ofițer de poliție care a tras și el în mașină.

Imaginile care au circulat pe rețelele de socializare arată o mașină albastră care s-a izbit de un stâlp în fața stației de autobuz din zona Ramot, o parte a Ierusalimului care a fost anexată de Israel după războiul din 1967 din Orientul Mijlociu.

Incidentul vine într-o perioadă extrem de tensionată, după atacul unui palestinian, care a împușcat 7 persoane în fața unei sinagogi, luna trecută.

Forțele israeliene au făcut sute de arestări în ultimele luni, în timpul raidurilor aproape zilnice în Cisiordania ocupată, care au fost marcate de schimburi de focuri sângeroase cu militanții palestinieni.

Peste 35 de palestinieni, inclusiv bărbați înarmați și civili, au fost uciși până acum în acest an.

Un purtător de cuvânt al Hamas, grupul islamist care conduce Fâșia Gaza, a lăudat atacul ca fiind o "operațiune eroică", dar nu l-a revendicat, potrivit Mediafax.

