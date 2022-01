Un meterorit imens a traversat cerul Marii Britanii. Mingea de foc a fost văzută din mai multe țări

UK Meteor Network a transmis că a primit peste 100 de notificări de la oamenii care au observat corpul ceresc. Meteorul a plutit dinspre nord-est, peste localitatea Hull, dar a fost văzut în toată țara sâmbătă, în jurul orei 18.45, scrie The Sun.

Totodată, mingea de foc a putut fi observată și din Ţara Galilor, Scoția și din unele părți ale Europei continentale.

Low fireball seen to the north quite clearly, lasting for around 6 seconds at 18:48. @UKMeteorNetwork pic.twitter.com/LF4u5PYgdm