Momentul în care Zelenski e întrerupt în timpul unui interviu de un telefon dat de Macron: „Emmanuel, te sun în 20 de minute”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost întrerupt, miercuri, în timpul unui interviu video de un apel telefonic al omologului său francez Emmanuel Macron. Momentul a fost surprins de camerele de filmat.

Zelenski a oprit-o pe o jurnalistă care-i punea o întrebare pentru a răspunde la telefon.

„Emmanuel, Emmanuel. Îmi pare rău, discut cu nişte jurnalişti”, i-a spus el, după care i-a propus să-l sune înapoi în „20 de minute”.

? Macron called Zelensky during his conversation with journalists



The Ukrainian president picked up the phone, explained that he was currently speaking with the media, and promised to call back right after. According to Zelensky, he and Macron talk on the phone approximately… pic.twitter.com/6LZ7e8cK4Y