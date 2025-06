România nu va închide centralele pe cărbune în 2026. Burduja: „Pentru noi sunt vitale, nu te joci cu securitatea energetică a țării”

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja consideră că nu trebuie renunţat la centralele pe cărbune până nu este pus ceva în locul lor. Sursa foto: Colaj Facebook/ Getty Images

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a afirmat miercuri seara la Antena 3 CNN că România nu va închide centralele pe cărbune din 2026 pentru că ele sunt vitale pentru țara noastră în acest moment.

Burduja l-a anunțat pe comisarul european pentru Energie că așa ceva nu este fezabil.

„Nu e vorba de o ideologie a înverzirii ci despre date tehnice care arată că România are nevoie de acești megawați pentru a trece peste iarnă. Să închidem încă 1755 de megawați la 1 ianuarie, așa cum au gândit probabil cei care au scris PNRR, în condițiile în care nu am reușit să înlocuim aceste grupuri cu grupuri pe gaz și nu din vina României, ci pentru că la nivel european și global prețurile la turbinele pe gaz au explodat pur și simplu. Este, deci, o cauză obiectivă, nu din culpa României și regulamentul aferent PNRR ne permite să solicităm ajustarea planului în baza unor cauze obiective și mi se pare absolut normal să stăm cu fruntea sus și să spunem lucrurilor pe nume la Bruxelles”, a declarat Burduja, la Antena 3 CNN.

Ministrul a adăugat că, în mandatul său nu s-a închis „niciun megawat”, tocmai pentru că „avem nevoie de fiecare megawat ca să avem facturi cât mai mici”.

„România și-a făcut datoria din perspectiva reducerii gazelor cu efect de seră, suntem pe locul 1 la nivelul UE, față de 1990 am redus cu peste 77%, în condițiile în care media UE e undeva la 35%. Mai mult UE, la nivel global, are o contribuție de sub 5%”, a mai spus Burduja.

Potrivit acestuia, „faptul că România mai păstrează câteva grupuri pe cărbune, la nivelul global, la o asemenea scară, are un impact insignifiant, dar pentru noi ca țară e vital. Nu te poți juca cu securitatea energetică a unui popor”.