Elon Musk folosește mema "Kill Bill" împotriva lui Donald Trump. Miliardarul Tesla le cere americanilor să își sune congresmenii

Elon Musk a criticat din nou megaproiectul de lege bugetar al Congresului susţinut de preşedintele Donald Trump, pe care l-a catalogan deja ca fiind o "abominaţie dezgustătoare". Miliardarul a scris pe X că "falimentarea Americii nu este în regulă".

"Sunaţi-vă senatorul, sună-ţi vă congresmanul, Falimentarea Americii nu este în regulă! Kill the Bill", a scris Elon Musk pe X.

Call your Senator,

Call your Congressman,



Bankrupting America is NOT ok!



KILL the BILL