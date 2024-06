Nigel Farage a fost atacat cu un milkshake în timp ce își făcea campanie, într-un oraş din Marea Britanie

Nigel Farage, figură a extremei drepte britanice, şi-a anunţat luni candidatura la alegerile legislative din 4 iulie din Marea Britanie, din partea partidului naţionalist Reform UK, care continuă să adune puncte în sondaje.

Ieri, în timp ce mergea într-o plimbare electorală în orașul de pe litoral Clacton, politicianul a fost abordat de o tânără care a aruncat înspre el un milkshake.

Farage a recunoscut că a fost zdruncinat de incidentul „destul de violent”, pe care ulterior l-a descris ca un pericol profesional în timpul plimbărilor în campanie.

„Dacă cineva aruncă ceva și te lovește în față, ar putea fi orice, este puțin înfricoșător”, a spus el, potrivit Politico.

El a adăugat: „A fost făcut destul de violent. Acest lucru nu i se întâmplă lui Keir Starmer, nu se întâmplă cu Rishi Sunak. Știți de ce, ei nu ies și se întâlnesc cu sute de oameni și acesta este riscul de a face asta.”

„Nimeni nu face plimbări ca mine. Dar există un risc pentru ei, un risc de violență. Și uite, dacă nu m-aş fi gândit la asta, n-aș fi uman.”

Poliția a arestat două persoane, printre care se numără și tânăra de 25 de ani, care a aruncat băutura spre politician, dar şi un bărbat care ar fi agresat un angajat al serviciilor de urgenta.

Nu este primul incident de acest fel. Nigel Farage a fost atacat și în 2019, tot cu un milkshake, în timpul unui eveniment de campanie.

Nigel Farage a devenit cunoscut în 2016 în timpul referendumului privind ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, după ce a condus o campanie dură. Până acum, el a încercat fără succes să devină parlamentar de șapte ori.

