Papa Leon nu va avea nevoie de tratament după operația de cancer pulmonar

Papa Leon a fost externat după operația pentru cancer. Foto: Profimedia Images

Papa Leon al XIV-lea nu va avea nevoie de tratament după operaţia suferită săptămâna trecută pentru extirparea unei tumori canceroase la plămâni, au indicat medicii săi într-un comunicat publicat miercuri de Vatican, transmite AFP, citată de Agerpres.

Rezultatele analizelor au arătat că boala suveranului pontif, în vârstă de 71 de ani, „a fost localizată”, iar „un examen oncologic suplimentar a confirmat că nu este necesar niciun tratament adiţional", a preciza comunicatul.

Liderul de la Vatican a fost externat sâmbătă după-amiază din Spitalul Gemelli din Roma, la patru zile după operația pentru cancer pulmonar. Suveranul Pontif a ieșit singur din spital, a mers fără ajutor până la mașină și i-a salutat pe credincioșii care îl așteptau în fața clinicii, înainte de a se întoarce la Vatican.

În momentul în care a ieşit din clădirea spitalului, suveranul pontif a fost întâmpinat cu ovaţii şi aplauze din partea credincioşilor reuniţi în faţa unităţii medicale din capitala Italiei.

Papa Leon a mers pe jos, fără ajutor, până la maşina care îl aştepta.

Tot sâmbătă, cu câteva ore mai devreme, medicii papei au anunţat că starea lui de sănătate îi permite să fie externat şi se întoarcă la Vatican, după ce au efectuat un nou set de analize sangvine şi o investigaţie imagistică la nivelul toracelui.

Suveranul Pontif a dezvăluit în data de 18 octombrie, în timpul rugăciunii Angelus, că medicii au descoperit un mic nodul pulmonar în timpul unui control medical, adăugând că acesta era „bine delimitat” și fusese depistat într-un stadiu incipient.

„Medicii consideră că ar fi bine să intervenim și, prin urmare, urmând sfatul lor, am decis să mă operez pentru a-l îndepărta”, le-a spus el oamenilor adunați în Piața Sfântul Petru.

Diagnosticul de cancer, stabilit pentru un papă cunoscut ca fiind relativ tânăr şi energic, care a fost ales, de altfel, cu puţin timp în urmă, în luna mai 2025, a provocat o undă de şoc în rândul opiniei publice internaţionale şi a ridicat semne de întrebare cu privire la evoluţia ulterioară a pontificatului său, în contextul în care liderul de la Vatican se confruntă cu o astfel de boală.