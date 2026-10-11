Papa Leon va fi operat în zilele următoare. Medicii i-au descoperit un nodul la plămân

<1 minut de citit Publicat la 13:41 11 Oct 2026 Modificat la 13:45 11 Oct 2026

Papa Leon va fi operat în zilele următoare. Medicii i-au descoperit un nodul la plămân. FOTO: Profimedia Images

Papa Leon va fi operat în zilele următoare, după ce medicii i-au descoperit un nodul pulmonar. Anunțul a fost făcut chiar de suveranul pontif la slujba de duminică, scrie Sky News.

Papa Leon a anunțat că urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar. Suveranul Pontif a făcut anunțul duminică, în timpul binecuvântării săptămânale de la prânz, din Piața Sfântul Petru din Vatican.

În timpul rugăciunii Angelus, Papa Leon a declarat: "Recent, în urma unor investigații medicale, medicii au descoperit un nodul pulmonar bine delimitat, depistat într-un stadiu foarte incipient și clar localizat.

Medicii consideră oportun să intervină, astfel că, urmând sfatul lor, am decis să mă supun unei operații pentru îndepărtarea acestuia.

Intervenția a fost deja programată pentru zilele următoare. Vă mulțumesc și mă încredințez rugăciunilor voastre.".