Primul mesaj al Papei Leon după ce a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. "Să vă rugați pentru mine, așa cum și eu mă rog pentru voi"

Papa Leon al XIV-lea, diagnosticat cu cancer pulmonar în urma operației efectuate marţi, la Spitalul Gemelli din Roma. Sursa foto: Getty Images

Papa Leon al XIV-lea a transmis primul mesaj după ce a fost diagnosticat cu cancer pulmonar, în urma operaţiei pe care a avut-o în urmă cu două zile, relatează CNN. Vaticanul a anunţat joi dimineaţa noi informaţii despre cum decurge recuperarea Sfântului Părinte după ce i-a fost extirpat un lob al plămânului drept. Mai mult, Papa Leon a oficiat o slujbă la capela Spitalului Gemelli, unde măsurile de securitate sunt la cel mai înalt nivel.

Într-o scrisoare transmisă catolicilor prezenţi la un simpozion din Vatican, Suveranul Pontif le-a mulţumit credincioşilor pentru rugăciunile calde şi le-a spus să comunice tuturor celor din comunitățile lor că le este alături spiritual și le oferă încurajare.

Scrisoarea Suveranului Pontif debutează prin cuvintele: "aşa cum ştiţi, în aceste zile, nu mă pot afla printre voi".

"Vă mulțumesc din suflet pentru rugăciunile voastre și pentru munca pe care ați desfășurat-o împreună. Împărtășirea experiențelor și ascultarea atentă sunt, într-adevăr, un dar pentru întreaga Biserică. Vă rog să vă rugați pentru mine, așa cum și eu mă rog pentru voi", a mai notat Papa Leon, potrivit sursei citate.

Mai mult, Sfântul Părinte i-a invitat pe toți participanții de la întâlnirea din Vatican ca, la întoarcerea acasă, să le transmită tuturor celor din comunitățile lor că le este alături spiritual și le oferă încurajare.

Vaticanul a anunţat joi într-un comunicat că Papa Leon "a avut o noapte bună la Gemelli; s-a ridicat și a luat micul dejun", potrivit Il Messaggero.

Presa din Italia relatează că măsurile de securitate sunt la cel mai înalt nivel. Astfel, documentele şi fişele medicale ale Suveranului Pontif nu sunt introduse în baza de date a unităţii medicale, ci sunt înmânate personal pentru a evita atacurile cibernetice. În plus, probele biologice sunt păzite pentru a nu putea fi furate şi, ulterior, traficate ca obiete de cult.

Dr. Luigi Carbone și Prof. Stefano Margaritora, medicii care îl îngrijesc pe Papa Leon, au trasnmis că, ieri, Suveranului Pontif i s-au făcut analize de sânge şi o radiografie toracică, iar rezultatele au confirmat o evoluţie postoperatorie normală.

În plus, tot în cursul zilei de miercuri, sfântul părinte a urmat şedinţe de kinetoterapie respiratorie şi a început să se deplaseze prin salon, a reluat o alimentaţie normală – a servit atât micul dejun, cât şi prânzul.

Mai mult, Papa Leon a celebrat ieri o slujbă la capela din Spitalul Gemelli de la Roma, unde este internat.

Ieri, credincioşii catolici din întreaga lume s-au rugat pentru sănătatea Papei Leon şi i-au transmis urări şi mesaje emoţionante.

"Ştiind că a avut o operaţie foarte reuşită şi că se află în stadiul 1 al cancerului, că ar trebui să poată învinge această boală cu spriijinul tuturor, că va avea o viaţă lungă şi va reuşi să învingă boal şi să o ţină sub control", a precizat o femeie din Chicago.

"E important pentru că, pentru noi, Papa este un model de urmat şi se roagă în fiecare zi pentru noi şi pentru tot ceea ce se întâmplă în lume, iar noi trebuie să ne rugăm şi noi pentru el în această perioadă dificilă prin care trece", a precizat un tânăr din Lisabona, Portugalia.

"M-am speriat un pic, dar sunt optimistă. Totuşi, asta nu mi-a schimbat părerea despre papă. Da, mi-a fost puţin frică. Dar, aşa cum am spus, avem încredere în Domnul, iar El se va ocupa de asta", a mărturisit o tânără din Italia.