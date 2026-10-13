Papa Leon s-a internat la Spitalul Gemelli din Roma, unde va fi operat de un nodul pulmonar

Papa, născut la Chicago și pasionat de sport, în special de tenis, are, în general, o stare bună de sănătate. Foto: Profimedia Images

Papa Leon a plecat marți, în jurul prânzului, de la Vatican și s-a internat la Spitalul Gemelli din Roma, unde va fi operat în această seară de un nodul pulmonar. La plecare, Suveranul Pontif i-a salutat pe jurnaliști și pe oamenii care s-au strâns pentru a-i ura sănătate de la geamul mașinii sale, relatează The Guardian.

Papa Leon, în vârstă de 71 de ani, a ajuns la Spitalul Gemelli din Roma în jurul orei 13.10, ora locală (14.10, ora României). Acolo a fost așteptat de o mulțime de oameni. El a fost întâmpinat de oficialii spitalului, înainte de a fi internat.

Vaticanul nu a dezvăluit la ce oră va avea loc operația, dar presa italiană a relatat că intervenția este programată pentru ziua de marți.

Toate angajamentele Papei Leon au fost anulate până pe 20 octombrie.

Suveranul Pontif a dezvăluit duminică, în timpul rugăciunii Angelus, că medicii au descoperit un mic nodul pulmonar în timpul unui control medical, adăugând că acesta era „bine delimitat” și fusese depistat într-un stadiu incipient.

„Medicii consideră că ar fi bine să intervenim și, prin urmare, urmând sfatul lor, am decis să mă operez pentru a-l îndepărta”, le-a spus el oamenilor adunați în Piața Sfântul Petru.

Cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Vaticanului, a spus că a vorbit cu Papa Leon luni seară. „Am vorbit foarte liniștiți. Este cu adevărat un exemplu. Anunțul a venit ca un trăsnet, nimeni nu se aștepta. Doamne ajută că a fost depistat imediat, așa că operația poate avea loc cât mai repede. În mod normal, atunci când aceste probleme sunt depistate din timp, ele pot fi rezolvate”, a spus Parolin pentru Rai News.

Operația este considerată una cu un risc scăzut. Medicii vor colecta și o biopsie care va fi trimisă spre analiză pentru a stabili dacă nodulul este malign.

Papa Leon va fi internat în aripa privată a spitalului, situată într-o clădire cu 10 etaje, dar nu în apartamentul papal, care este în curs de renovare. Spitalul Universitar Agostino Gemelli este cel mai mare spital din Roma și unul dintre cele mai prestigioase centre medicale din Italia.

Papa, născut la Chicago și pasionat de sport, în special de tenis, are, în general, o stare bună de sănătate.

Suveranul Pontif s-a întors recent la Vatican dintr-o vizită papală în Franța și urmează să călătorească în America de Sud în noiembrie, într-un turneu de 12 zile care va include 10 orașe.