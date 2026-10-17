Papa Leon a fost externat. Suveranul Pontif a ieșit singur din spital, zâmbind, și i-a salutat pe credincioșii care îl aplaudau

Papa Leon a fost externat după operația pentru cancer. Foto: Profimedia Images

Papa Leon al XIV-lea a fost externat sâmbătă după-amiază din Spitalul Gemelli din Roma, la patru zile după operația pentru cancer pulmonar. Suveranul Pontif a ieșit singur din spital, a mers fără ajutor până la mașină și i-a salutat pe credincioșii care îl așteptau în fața clinicii, înainte de a se întoarce la Vatican.

În momentul în care a ieşit din clădirea spitalului, suveranul pontif a fost întâmpinat cu ovaţii şi aplauze din partea credincioşilor reuniţi în faţa unităţii medicale din capitala Italiei.

Liderul de la Vatican, în vârstă de 71 de ani, a mers pe jos, fără ajutor, până la maşina care îl aştepta.

Cu o expresie senină pe chip, Sfântul Părinte a salutat, în timp ce mergea, zecile de persoane adunate în faţa Spitalului Gemelli, oprindu-se apoi pentru a sta puţin de vorbă cu unele dintre ele, înainte de a-şi lua rămas bun de la personalul clinicii şi de a urca în maşină.

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Sâmbătă, cu câteva ore mai devreme, medicii papei au anunţat că starea lui de sănătate îi permite să fie externat şi se întoarcă la Vatican, după ce au efectuat un nou set de analize sangvine şi o investigaţie imagistică la nivelul toracelui.

BREAKING: Pope Leo is back in Vatican City after being discharged from the hospital earlier than expected, just days after lung surgery. NEWSMAX Vatican Correspondent Anneliese Taggart has the latest. @annietag_ https://t.co/p8cS9Yfa0v — NEWSMAX (@NEWSMAX) October 17, 2026

Papa Leon al XIV-lea, care a fost supus marţi unei intervenţii chirurgicale pentru extirparea lobului inferior al plămânului drept din cauza unui nodul canceros, va avea prima sa apariţie publică după această operaţie duminică la prânz (ora 10:00 GMT), când va rosti rugăciunea săptămânală Angelus în faţa credincioşilor reuniţi în Piaţa Sfântul Petru.

Suveranul pontif a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, cea mai frecventă formă de cancer pulmonar.

Diagnosticul de cancer, stabilit pentru un papă cunoscut ca fiind relativ tânăr şi energic, care a fost ales, de altfel, cu puţin timp în urmă, în luna mai 2025, a provocat o undă de şoc în rândul opiniei publice internaţionale şi a ridicat semne de întrebare cu privire la evoluţia ulterioară a pontificatului său, în contextul în care liderul de la Vatican se confruntă cu o astfel de boală.

Medicii suveranului pontif au declarat că operaţia s-a desfăşurat cu succes şi că nu au existat complicaţii. Ei nu au dezvăluit, deocamdată, dimensiunea tumorii şi nici dacă boala s-a extins la ganglionii limfatici din apropiere - factori esenţiali pentru stabilirea prognosticului medical.